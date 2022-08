Euro 2022 : les médias votent pour la France et la Slovénie comme favoris

Goran Dragic a récemment déclaré que cet Euro serait « l’un des plus relevés de l’histoire ». L’un des plus indécis aussi. « Il est très difficile de se souvenir d’un Eurobasket plus ouvert en termes de prédictions », a d’ailleurs constaté Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA, ravi de voir les participations de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic.

La présence de nombreux grands noms de la NBA rend tout pronostic difficile. Les journalistes accrédités pour l’événement ont pourtant dû se prêter à l’exercice, via un sondage lancé par la Fédération internationale. Et pour eux, les deux favoris ne sont autres que la France et la Slovénie, vainqueurs respectivement des éditions 2013 et 2017.

Derrière ces deux sélections, on retrouve la Grèce et la Serbie justement, puis la Lituanie de l’impressionnante raquette Domantas Sabonis – Jonas Valanciunas. Une page se tourne pour l’Espagne (vainqueure en 2015), citée en 6e position seulement, et qui n’est donc plus considérée comme un favori aujourd’hui. Une grande première après plus d’une décennie à rayonner sur le basket international.

Côté récompense et performance individuelles, Luka Doncic est sans surprise plébiscité, que ce soit pour le trophée de MVP ou le titre de meilleur marqueur de la compétition, largement devant Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic dans les deux cas. Également attendue comme le meilleur passeur, la pépite slovène est le joueur à qui les journalistes confieraient le tir pour le titre.

Quelle équipe remportera le titre de l’EuroBasket 2022 ?

1. France : 30,4 %

1. Slovénie : 30,4 %

3. Grèce : 15,2 %

4. Serbie : 12,7 %

5. Lituanie : 3,8 %

6. Espagne 3,8 %

Quelles équipes monteront sur le podium ?

1. Slovénie : 74,7 %

2. France : 62 %

3. Serbie : 55,7 %

4. Grèce : 48,1 %

5. Espagne : 26,6 %

6. Lituanie : 12,7 %

7. Allemagne : 6,3 %

8. Turquie : 5,1 %

Quel joueur sera nommé MVP ?

1. Luka Doncic : 41,8 %

2. Giannis Antetokounmpo : 22,8 %

3. Nikola Jokic : 11,4 %

4. Rudy Gobert : 8,9 %

5. Evan Fournier : 3,8 %

6. Domantas Sabonis : 2,5 %

Qui est le meilleur coach ?

1. Dimitris Itoudis : 27,8 %

2. Svetislav Pesic : 13,9 %

3. Aleksander Sekulic : 11,4 %

4. Sergio Scariolo : 10,1 %

5. Vincent Collet : 7,6 %

5. Ergin Ataman : 7,6 %

7. Gordon Herbert : 5,1 %

8. Gianmarco Pozzecco : 3,8 %

Qui sera le meilleur marqueur ?

1. Luka Doncic: 60.8%

2. Giannis Antetokounmpo: 15.2%

3. Nikola Jokic: 7.6%

4. Vasilije Micic: 2.5%

Dennis Schroder: 2.5%

Qui sera le meilleur rebondeur ?

1. Rudy Gobert : 39,2 %

2. Giannis Antetokounmpo : 19 %

2. Nikola Jokic : 19 %

4. Jonas Valanciunas : 7,6 %

5. Domantas Sabonis : 2,5 %

Qui sera le meilleur passeur ?

1. Luka Doncic : 35,4 %

2. Nick Calathes : 10,1 %

3. Dennis Schroder : 8,9 %

4. Goran Dragic : 7,6 %

5. Vasilije Micic : 6,3 %

5. Nikola Jokic : 6,3 %

9. Thomas Heurtel : 2,5 %

Qui sera le meilleur jeune ? (né en 2000 ou après)

1. Franz Wagner : 14 %

2. Rokas Jokubaitis : 8,9 %

3. Alperen Sengun : 7,6 %

3. Deni Avdija : 7,6 %

5. Niccolo Mannion : 5,1 %

6. Yam Madar : 3,8 %

6. Theo Maledon : 3,8 %



À quel joueur confieriez-vous le tir pour le titre ?

1. Luka Doncic : 45,6 %

2. Nikola Jokic : 12,7 %

3. Goran Dragic : 8,9 %

4. Vasilije Micic : 7,6 %

5. Evan Fournier : 5,1 %

6. Giannis Antetokounmpo : 2,5 %

Photo : FIBA