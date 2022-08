La FIBA n’est pas surprise de la venue des meilleurs joueurs NBA à l’Eurobasket

Si l’on se fie aux dernières sélections All-NBA, ils sont tous là. Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, tous les trois retenus dans le meilleur cinq de la ligue, seront présents au prochain Euro. Joel Embiid, naturalisé Français depuis, aurait pu le être quatrième et dernier représentant européen possible, sur les quinze joueurs en question. Le plateau de ce prochain Euro s’annonce exceptionnel.

« Il ne s’agit pas seulement des trois superstars mentionnées », complète Andreas Zagklis, lors d’une longue conférence de presse à laquelle Eurohoops était conviée. Le secrétaire général de la FIBA fait référence à un impressionnant contingent de figures NBA bien connues annoncées : Rudy Gobert, Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas, Bojan Bogdanovic, Jusuf Nurkic, Dennis Schroder, Dario Saric, Lauri Markkanen, Deni Avdija, Evan Fournier, Goran Dragic, Furkan Korkmaz…

« La participation attendue d’autant de joueurs de haut niveau est une excellente nouvelle pour notre sport », se félicite le responsable international en expliquant en partie le phénomène par le nouveau calendrier mis en place. Il faut désormais compter sur un été consacré à l’Euro, un autre à la Coupe du monde, un troisième aux Jeux olympiques et un dernier pour permettre aux joueurs de se reposer.

Le basket des équipes nationales est plus fort que jamais

« Je suis davantage convaincu maintenant […] que la rotation des trois compétitions sur quatre ans, les rend uniques, exclusives et attrayantes pour les joueurs. C’est donc un super été du basket continental avec les qualifications pour la Coupe du monde combinées à l’Euro et aux autres compétitions continentales. On peut vraiment dire que le basket des équipes nationales est plus fort que jamais », estime le secrétaire général, évoquant une compétition plus ouverte que jamais.

Ce dernier s’attendait ainsi à ce que le pourcentage de joueurs NBA présents soit élevé. Le fait d’enchaîner les matches de qualifications pour le mondial en cette fin août avec la compétition européenne début septembre a en effet permis à ces joueurs de bénéficier d’un repos estival.

Aussi, « l’attractivité de l’événement, et on l’a vu lors de la Coupe du monde en Chine, amène plus de joueurs. On a vu les chiffres avant 2019 et après. Et on est également dans une période très favorable où les joueurs qui participent aux compétitions internationales sont désormais des superstars mondiales, ce qui n’était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. »

Résultat, l’engouement pour les sélections nationales est grandissant. « On voit clairement que les fans se sont rapprochés de leurs équipes nationales, grâce à la régularité des matchs, même si tous les joueurs qui auraient pu être disponibles ne sont pas là. Les fans ont la chance de voir leurs équipes dans leur pays, ce qui leur donne envie de les suivre encore plus pendant l’été, des matchs de préparation jusqu’au tournoi principal. »

La FIBA peut s’en frotter les mains : son Euro devrait être très suivi.