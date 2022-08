EuroBasket 2022 | Présentation complète du Groupe A

L’EuroBasket 2022 démarre à partir du 1er septembre, dans quatre pays : la Géorgie (groupe A), l’Allemagne (groupe B), l’Italie (groupe C) et la République Tchèque (groupe D), avant que les pays qualifiés pour les phases finales ne se retrouvent en Allemagne, à Berlin.

Avant le début des opérations, Basket USA vous propose une présentation générale des forces en présences dans chaque groupe. Aujourd’hui, on commence par le commencement, avec le Groupe A, où l’Espagne et la Turquie semblent au-dessus du lot, surtout après la blessure de Tornike Shengelia pour la Géorgie, hôte malheureuse de ce groupe…

Belgique

L’EFFECTIF

Le cinq majeur : Manu Lecomte, Retin Obasohan, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet, Ismael Bako

Les remplaçants : Vrenz Bleijenbergh, Haris Bratanovic, Maxime De Zeeuw, Archange Izaw Bolavie, Alexandre Libert, Marshall Nelson, Roby Rogiers, Jean Salumu, Loïc Schwartz, Quentin Serron, Jonathan Tabu, Kevin Tumba, Hans Vanwijn

LE JOUEUR À SUIVRE

Retin Obasohan. Le futur joueur de l’Asvel avait été impressionnant en première mi-temps face à la France (14 points), avant d’être bien cadenassé par la suite, à l’image de toute son équipe. Mais l’arrière de 23 ans passé par la fac d’Alabama (et un peu de G-League, chez les Suns) sera bel et bien l’une des armes principales de la Belgique en attaque. Arrière de petite taille mais très large et athlétique, Obasohan n’a pas encore la trentaine mais il a déjà beaucoup bourlingué avec des saisons en Italie, en Allemagne, en Israël, en République Tchèque et donc aux Etats-Unis.

FORCES ET FAIBLESSES

Pour leur cinquième participation d’affilée à l’Euro, un record pour eux, les Lions Belges auront pour ambition de faire mieux que lors de leur précédente apparition, en 2017 en Turquie, avec une triste 19e place au classement final, et une seule victoire en cinq rencontres.

Si le meneur historique, Sam Van Rossom a dû déclarer forfait pour pouvoir assurer une dernière saison avec son club de Valence, la sélection belge regorge encore de vétérans, à commencer par Maxime de Zeeuw ou Kevin Tumba et surtout l’increvable Jonathan Tabu, qui était déjà sur le pont à l’Euro 2011… Et une nouvelle génération commencer aussi à émerger, derrière Ismaël Bako bien sûr, mais aussi Vrenz Bleijenbergh (ailier de 21 ans et 2m08) ou encore Haris Bratanovic (pivot de 21 ans et 2m09).

Au regard de belles séquences en préparation, face à la France en premier quart notamment, ou encore face à l’Allemagne qui s’est imposée aux forceps (87-83), la Belgique dispose d’un jeu collectif intéressant, et d’un cinq majeur plutôt solide. Mais c’est sur la longueur que ça pêche souvent.

Les absents : Sam Van Rossom…

LE BILAN EN PRÉPARATION

1 victoire – 5 défaites

434 points marqués

472 points encaissés

-38

RÉSULTAT AU DERNIER EURO

19e au classement final

Bulgarie

L’EFFECTIF

Le cinq majeur : Dee Bost, Stanimir Marinov, Chavdar Kostov, Aleksandar Vezenkov, Emil Stoilov

Les remplaçants : Ivan Alipiev, Vasil Bachev, Dimitar Dimitrov, Andrey Ivanov, Pavlin Ivanov, Deyan Karmfilov, Konstantin Kostadinov, David Kravish, Yordan Minchev, Alex Simeonov, Alexander Yanev (3 à enlever)

LE JOUEUR À SUIVRE

Aleksandar Vezenkov. Plus connu sous le sobriquet « Sasha », Vezenkov, est sans aucune contestation « la » star de son équipe. A 27 ans, l’ailier de 2m06 est au sommet de son art, tout juste sacré « First Team All Euroleague » cette saison, après avoir tourné à 15 points, 7 rebonds (à 55% aux tirs) au sein de l’Olympiakos, avec qui il a fait le doublé coupe – championnat. Avec le titre de MVP de la Ligue grecque au passage et une qualification au Final Four de l’Euroleague… Drafté en NBA par les Nets en 2017, ce sont désormais les Kings qui disposent de ses droits, avec le GM, Monte McNair, qui déclarait récemment qu’il le verrait bien jouer entre Sabonis et Fox dans un an…

FORCES ET FAIBLESSES

Cinquante-deuxième nation au classement FIBA, la Bulgarie n’avait plus goûté à un EuroBasket depuis onze ans, depuis une 13e place à l’Euro 2011 en Lituanie ! Ayant été accrocher leur qualification en allant battre la Lettonie, en Lettonie, pour leur ultime chance, la Bulgarie s’est construit une sacrée unité collective dans cette difficile épreuve.

Clairement pas attendue parmi les meilleures équipes, avec le seul Chavdar Kostov qui a déjà vécu un Euro, la sélection magyare sera néanmoins un poil à gratter intéressant derrière sa doublette, Dee Bost – Sasha Vezenkov. Ce dernier est clairement un des meilleurs ailiers du Vieux Continent tandis que le meneur américain naturalisé (depuis 2016) est un habitué des matchs européens, et sera probablement motivé comme jamais pour son dernier tour de piste avec sa sélection adoptive.

Dotée d’un mélange de générations, avec des vétérans comme Kostov mais aussi Stanimir Marinov mais aussi des jeunes qui montent tels que Yordan Minchev, Emil Stoilov (formé à l’Estudiantes) ou encore Konstantin Kostadinov (formé au Real Madrid), la Bulgarie dispose d’un talent certain, sans oublier le shooteur Pavlin Ivanov. Mais ça semble évidemment un peu trop juste pour espérer aller plus loin que la phase de poules.

Les absents : David Kravish…

LE BILAN EN PRÉPARATION

0 victoire – 2 défaites

128 points marqués

191 points encaissés

-63

RÉSULTAT AU DERNIER EURO

Pas qualifiée

Espagne

L’EFFECTIF

Le cinq majeur : Lorenzo Brown, Jaime Fernandez, Jaime Pradilla, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez

Les remplaçants : Dario Brizuela, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Fran Guerra, Xabi Lopez-Arostegui, Juan Nunez, Joel Parra, Sebas Saiz, Alberto Diaz

LE JOUEUR À SUIVRE

Usman Garuba. Double champion d’Europe chez les jeunes, avec les moins de 16 ans et les moins de 18 ans, Usman Garuba n’est encore qu’un jeune international chez les seniors, avec le dernier tournoi olympique pour unique expérience, mais l’intérieur rookie des Rockets compte bien remettre l’Espagne à sa place sur l’échiquier continental. Attendu comme un de ces joueurs qui doivent assumer de plus en plus de responsabilités dans l’inertie de l’après Gasol, Garuba est très motivé après une campagne des plus frustrantes pour ses débuts en NBA.

FORCES ET FAIBLESSES

Après la domination sans partage de l’ère Gasol, Pau puis Marc, l’Espagne est en train de rentrer dans le rang assez brutalement, comme a semblé l’indiquer leur sixième place aux derniers Jeux Olympiques. Mais, médaillé de bronze en 2017, la Roja a toutefois l’occasion de remporter une 7e médaille consécutive sur la scène européenne, ce qui représenterait un sacré exploit.

Toujours menée par Sergio Scariolo, la sélection ibère doit encore se construire une identité, et plus important encore un vrai fonds de jeu, avec un effectif en plein renouveau. Si la fratrie Hernangomez et le vieux de la vieille, Rudy Fernandez, peuvent amener leur savoir-faire et leur expérience, l’Espagne manque clairement de cette étincelle qui pourrait les ramener au plus haut niveau. D’autant plus après la blessure toute fraîche de Sergio Llull…

Leur préparation chaotique, avec une seule victoire en quatre matchs, n’a pas du tout rassuré leurs fans alors que la naturalisation express de Lorenzo Brown n’a pas non plus aidé à redorer le blason de la fédération espagnole.

Les absents : Sergio Rodriguez (retraite), Ricky Rubio (blessé), Alberto Abalde (blessé), Sergio Llull (blessé), Alex Abrines…

LE BILAN EN PRÉPARATION

1 victoire – 3 défaites

310 points marqués

326 points encaissés

-16

RÉSULTAT AU DERNIER EURO

Médaille de bronze (vainqueur (93-85) face à la Russie)

Géorgie

L’EFFECTIF

Le cinq majeur : Thad McFadden, Giorgi Tsintsadze, Beka Burjanadze, Sandro Mamukelashvili, Goga Bitadze

Les remplaçants : Rati Andronikashvili, Givi Bakradze, Beka Bekauri, Mikheil Berishvili, Merab Bokolishvili, Kakhaber Dzhincharadze, Giorgi Korsantia, Ilia Londaridze, Luka Maziashvili, Aleksandre Pevadze, Duda Sanadze, Giorgi Shermadini

LE JOUEUR À SUIVRE

Sandro Mamukelashvili. Natif de New York City qui a grandi en Géorgie puis aux Etats-Unis, puis en Italie, Sandro Mamukelashvili n’a clairement pas suivi un parcours classique. Encore que… Passé par l’usine à champions de la Montverde Academy en Floride, puis par Seton Hall pendant quatre ans, l’intérieur géorgien a ensuite été drafté au second tour de la Draft 2021 (en 54e choix) par les Pacers. Récupéré par les Bucks, Mamukelashvili a surtout fait l’ascenseur entre la NBA et la G-League cette saison. Mais, fort d’une grosse ligue d’été, à 17 points et 9 rebonds de moyenne et une place dans le meilleur cinq de la compétition, Mamukelashvili arrive en pleine confiance pour son premier EuroBasket.

FORCES ET FAIBLESSES

Hôte de la compétition pour la première fois de son histoire, cet Euro devait être une consécration pour la génération dorée de la Géorgie. Après de nombreuses années à porter l’écusson géorgien au-delà des frontières, les Shengelia, Shermadini, Tsintsadze ou encore Sanadze allaient enfin pouvoir briller devant leurs fans, dans l’écrin flambant neuf de la Tbilisi Arena… Mais le capitaine courage de la sélection, Tornike Shengelia, s’est blessé à l’épaule droite cette semaine, juste avant le début du tournoi !

C’est forcément un énorme coup de massue sur la tête d’Ilias Zouros et ses joueurs quand on sait l’importance, sur et en dehors du terrain, de l’ancien NBAer, passé du CSKA Moscou à la Virtus Bologne cette saison (en réponse à la guerre en Ukraine). Les clés du camion devraient par conséquent être confiées à Sandro Mamukelashvili ainsi qu’à Goga Bitadze, les deux joueurs estampillés NBA de l’effectif géorgien.

Avec ces deux-là, la raquette sera bien gardée et devrait être le point fort de la Géorgie, sachant que le grand Shermadini et ses petits tirs en crochet pourront sortir du banc pour maintenir la pression près du cercle. Sur les extérieurs, le vieux routier Thad McFadden et le jeune Rati Andronikashvili s’occuperont du poste de meneur tandis que Kakhaber Jintcharadze et Duda Sanadze seront en charge du poste 2.

Possible favorite avec Shengelia, et l’appui de son public à domicile, la Géorgie est clairement descendu d’un cran dans la hiérarchie de son groupe. Mais, avec sa force de frappe à l’intérieur et un effectif somme toute assez équilibré, la sélection géorgienne visera tout de même une qualification pour le second tour. Pour l’honneur !

Les absents : Toko Shengelia (blessé)…

LE BILAN EN PRÉPARATION

0 victoire – 7 défaites

558 points marqués

620 points encaissés

-62

RÉSULTAT AU DERNIER EURO

17e au classement final

Monténégro

L’EFFECTIF

Le cinq majeur : Jonah Radebow, Dino Radoncic, Zoran Nikolic, Nikola Pavlicevic, Marko Simonovic.

Les remplaçants : Filip Andjusic, Vasilije Bacovic, Igor Drobnjak, Bojan Dubljevic, Aleksa Ilic, Nikola Ivanovic, Djordije Jovanovic, Vladimir Mihailovic, Kendrick Perry, Petar Popovic, Nemanja Radovic, Radosav Spasojevic

LE JOUEUR À SUIVRE

Bojan Dubljevic. Pas forcément spectaculaire, avec son jeu au ras-du-sol et les coudes souvent bien écartés, Bojan Dubljevic est un monstre de fondamentaux au poste bas. Ailier fort de métier, le vétéran de Valence sera la clé de voûte du jeu offensif de sa sélection en l’absence de Vucevic. Incapable de sauter par dessus un annuaire, Dubljevic peut par contre frapper dans le mille quasiment de partout : près du cercle en enfonçant son adversaire direct, ou à mi-distance et au-delà de l’arc également avec un geste pur. A 12 points et 6 rebonds de moyenne en 4 saisons Euroleague, double champion en EuroCup, Dubljevic est un habitué du haut niveau continental qui n’a pas peur des combats sous le cercle.

FORCES ET FAIBLESSES

Plus petit pays à participer à une Coupe du Monde en 2019, le Monténégro n’était pas censé participer à l’Euro cet été. Mais, suite au déclassement de la Russie, la sélection menée par Bosko Radovic a sauté sur l’occasion et va donc se retrouver à Tbilissi pour sa quatrième participation à un championnat d’Europe.

Sans son All Star NBA, Nikola Vucevic, ni l’espoir montant du pays, l’arrière de 18 ans, Fedor Zugic (qui évolue à Ulm), le Monténégro va devoir faire avec ses tauliers, à commencer par l’inusable Bojan Dubljevic, mais aussi Nemanja Radovic ou encore Marko Simonovic, espoir des Bulls. Comme à son habitude, le Monténégro va aussi avoir son Américain naturalisé, en l’occurrence, Jonah Radebaugh (qui succède à Omar Cook, Tyrese Rice ou encore Taylor Rochestie). Groupe très uni qui manque certes de profondeur de banc, le Monténégro compense par le coeur. Victorieuse de la France en qualificatifs le 1er juillet dernier (70-69), la sélection monténégrine ne peut décemment pas viser les premiers rôles dans ce groupe, mais à l’arracher, au coude à coude avec la Belgique et la Géorgie, il y aura un ticket à aller chercher…

Les absents : Nikola Vucevic, Fedor Zugic, Marko Todorovic…

LE BILAN EN PRÉPARATION

2 victoires – 2 défaites

290 points marqués

272 points encaissés

+18

RÉSULTAT AU DERNIER EURO

13e au classement final (éliminée en huitièmes (100-68) par la Lettonie)

Turquie

L’EFFECTIF

Le cinq majeur : Shane Larkin, Melih Mahmutoglu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Sengun

Les remplaçants : Furkan Haltali, Sertac Sanli, Sehmus Hazer, Yigitcan Saybir, Muhsin Yasar, Metecan Birsen, Sadik Emir Kabaca, Onuralp Bitim, Dogus Ozdemiroglu, Bugrahan Tuncer

LE JOUEUR À SUIVRE

Alperen Sengun. Rookie surprise des Rockets cette saison derrière Jalen Green, Alperen Sengun s’est rapidement révélé être un « baby Jokic » en puissance dans le Texas. Avec sa carrure et ses bonnes mains, Sengun a quasiment tourné à 10 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception pour sa première saison en NBA. Sur sa lancée, le jeune pivot de 20 ans a montré de belles choses en prépa avec 14 points et 5 rebonds en moyenne, et ce petit bijou de match à 10 points, 8 rebonds, 7 passes dans la courte défaite face à la Grèce (89-80). Point d’ancrage évident dans la peinture turc, Sengun va participer à sa première compétition avec les grands, la première d’une longue série a priori…

FORCES ET FAIBLESSES

Avec un effectif qui fleure bon la NBA avec Furkan Korkmaz, Cedi Osman et Alperen Sengun, mais aussi l’Euroleague, avec le duo Shane Larkin – Ergin Ataman, double champion en titre, la sélection turque présente une nouvelle fois un effectif replet de talents. Et les attentes sont plutôt élevées en conséquence, d’autant plus après un piètre Euro 2017 (14e seulement au final)…

Mais, après une préparation plutôt poussive à trois victoires pour autant de défaites, les « Douze Géants » vont encore devoir bosser dur pour rivaliser avec les meilleures nations du continent. Derrière le duo Korkmaz – Osman qui a trusté 56% des « picks & roll » de l’équipe en prépa, la Turquie a manqué de variété dans son jeu, avec Sengun et Sertac Sanli qui n’offrent pas vraiment de cible en mouvement après l’écran.

De même, le poste de meneur pose encore problème. Larkin sera le titulaire mais ce dernier est plutôt un meneur scoreur qu’un meneur organisateur. Et derrière, il manque une doublure officielle, si ce n’est Mahmutoglu qui peut se décaler et dépanner par séquences, ou le jeune Seyhmus Hazer qui a montré ses avantages (grosse énergie et vitesse) et ses inconvénients (inexpérience, balles perdues) en prépa.

Sélection au sang chaud, à l’image de Coach Ataman qui a été expulsé, non sans résistance, du match face à la Grèce mais aussi de plusieurs altercations impliquant Sengun ou Osman, la Turquie jouera aussi bien cet Euro sur le terrain que dans la tête. Pour ne pas gâcher une nouvelle opportunité de médaille…

Les absents : Omer Yurtseven, Yigitcan Saybir (blessé)…

LE BILAN EN PRÉPARATION

3 victoires – 3 défaites

560 points marqués

516 points encaissés

+44

RÉSULTAT AU DERNIER EURO

14e au classement final (éliminée en huitièmes (73-56) par l’Espagne)

LE CALENDRIER DU GROUPE A

Jeudi 1er septembre 2022

Espagne – Bulgarie (15h30)

Turquie – Monténégro (18h15)

Belgique – Géorgie (21h00)

Samedi 3 septembre 2022

Monténégro – Belgique (15h30)

Bulgarie – Turquie (18h15)

Géorgie – Espagne (21h00)

Dimanche 4 septembre 2022

Bulgarie – Monténégro (15h30)

Espagne – Belgique (18h15)

Turquie – Géorgie (21h00)

Mardi 6 septembre 2022

Belgique – Turquie (15h30)

Monténégro – Espagne (18h15)

Géorgie – Bulgarie (21h00)

Mercredi 7 septembre 2022

Turquie – Espagne (15h30)

Bulgarie – Belgique (18h15)

Géorgie – Monténégro (21h00)

Crédits photos : FIBA