Hakeem Olajuwon : « Alperen Sengun a déjà toutes les bases »

Ses dirigeants lui avaient promis qu’il aurait droit à des séances privées avec Hakeem Olajuwon, et c’est chose faite ! Alperen Sengun a pu s’entraîner avec la légende des Rockets, et « The Dream » avait consacré cette première séance au le « spin move ». L’ancien pivot de Houston, considéré comme le pivot le plus technique de l’histoire, était le roi du « spin move » pour éliminer ses adversaires ou placer son « Dream Shake ».

Quand on mesure 2m10 et plus, c’est compliqué d’être souple sur ses appuis, et de réaliser un « spin move ». Mais Hakeem Olajuwon pense que le Turc a les bases pour y arriver.

« On a finalement pu se retrouver ensemble, et c’était super » a expliqué Hakeem Olajuwon à la presse locale. « Vous savez, son coach en Turquie m’a dit qu’il était un grand fan de moi, et il a déjà toutes les bases. Désormais, on va rentrer dans du spécifique au niveau des exercices, et ça va être plaisant. »

« Je trouve qu’il a beaucoup de toucher, et s’il le souhaite, il pourrait l’exploiter davantage »

Dans la vidéo mise en ligne par les Rockets, on voit Hakeem Olajuwon demander au Turc, via son interprète : « La première des choses, c’est de savoir ce que tu veux travailler« . Puis il lui rappelle qu’avant de travailler tel ou tel geste, il faut les fondamentaux techniques.

« Pour se sentir libre sur le terrain, il faut être un joueur complet. De ce que j’ai vu, il est très costaud, et il parvient à faire reculer les gars sous les panneaux » poursuit Hakeem Olajuwon. « Mais ce dont on a besoin de travailler aujourd’hui, c’est le contrôle du ballon et son spin move« .

Au début, Hakeem Olajuwon le trouve trop lent, puis petit à petit, le Turc parvient de mieux en mieux à l’enchaîner. Ensuite, il faut ajouter le tir ou le dunk, et la légende est satisfaite de cette première séance.

« Il adore apprendre et c’est une grande qualité. Aujourd’hui, dans le basket actuel, on ne peut pas rester au même endroit. Il faut bouger, et savoir jouer à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. Je trouve qu’il a beaucoup de toucher, et s’il le souhaite, il pourrait l’exploiter davantage. Comme ses passes… Vous savez, il est très créatif et très malin. Il a confiance en lui. J’ai été aussi impressionné par son agilité et sa souplesse. Après la séance, je l’ai pris en photo quand il s’étirait. Il est très souple. »