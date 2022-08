Pas d’Eurobasket pour Tornike Shengelia

Si la République Tchèque ou la Serbie gardent espoir pour le retour à temps de leurs stars, Tomas Satoransky et Nemanja Bjelica, il semblerait bien que ce soit râpé pour Tornike Shengelia et la Géorgie.

Le capitaine de la sélection géorgienne est tombé sur une contre-attaque mercredi soir et il a violemment chuté sur son épaule droite lors de la victoire de son équipe face aux Pays-Bas (77-66). Son absence est estimée entre deux et trois mois et ça exclut donc toute possibilité de participer à l’Euro qui débute dans une semaine.

C’est un véritable coup de massue pour la Géorgie qui perd son joueur majeur : « On ne peut pas célébrer cette victoire car on a perdu notre capitaine », a ainsi réagi Ilias Zouros, le coach de la Géorgie. « C’est un énorme choc pour nous. »

Meilleur joueur géorgien depuis une décennie pour ainsi dire, Shengelia va malheureusement manquer un sacré rendez-vous avec ce tournoi européen qui était organisé, à domicile, à Tbilissi, pour la première phase qualificative, avec un groupe qui comprend également l’Espagne, la Turquie, le Monténégro, la Belgique et la Bulgarie.