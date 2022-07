Summer League | Les bonnes et les mauvaises notes

Après les rookies et les Frenchies, voici le dernier volet de notre grand bilan des ligues d’été avec les bonnes et les mauvaises notes décernées pas la rédaction. On s’intéresse ici plus particulièrement aux joueurs de deuxième voire de troisième année qui participaient aux compétitions estivales de la NBA, mais pas seulement…

Les bonnes notes

Moses Moody & Cie (Golden State)

De nouveau au sommet de la Ligue, les Warriors ont renoué avec le fil de leur histoire, et de leur dynastie. Mais, derrière les vétérans qui ont assuré ce succès éclatant, Golden State dispose aussi d’un réservoir intéressant de jeunes pousses à développer, qui étaient présentes à Las Vegas autour de Jonathan Kuminga notamment.

Moses Moody a par exemple éclaboussé la Summer League de tout son talent offensif avec la plus grosse performance offensive de l’été à 34 points en 13 tirs seulement, et plus de 27 points par match (meilleur scoreur officieux de l’événement à 27,5, mais à seulement deux matchs joués) tandis que Jonathan Kuminga a aussi fait très fort avec 19 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne.

Sachant que les Dubs ont perdu des cadres durant l’intersaison, dont Gary Payton II, Otto Porter Jr. ou encore Nemanja Bjelica, Moses Moody et Jonathan Kuminga seront attendus comme des rotations solides la saison prochaine.

Et puis, comment ne pas évoquer « l’éléphant dans la pièce » ? Le cas James Wiseman. Le pivot drafté n°2 en 2020 n’a pu disputer que 39 matchs depuis son arrivée dans la Baie, avec une saison blanche l’année passée. En ligue d’été, il a été plutôt rassurant en enchaînant quatre matchs avec 10 points, 5 rebonds et 2 contres de moyenne en 19 minutes. Bref, tout roule pour les nouveaux champions !

Mfiondu Kabengele (Boston)

Ancien de Florida State qui enchaîne les piges en G-League depuis sa Draft en 27e position en 2019, Mfiondu Kabengele semble avoir trouvé sa voie. Le cubique mais tonique intérieur de 2m08 pour 113kg a été si bon à Las Vegas, avec 15 points, 8 rebonds, 2 passes et 2 contres de moyenne que les Celtics n’ont pas pu ne pas lui proposer un « two-way ».

Après avoir connu les Clippers et les Cavs, outre un titre de G-League la saison passée, il va essayer de se faire une place pour de bon dans la Grande Ligue avec Boston. Son style tout en puissance et en verticalité n’est pas sans rappeler Robert Williams III qu’il pourrait être amené à faire souffler en cours de saison à venir, d’autant que Daniel Theis a (re)fait ses valises dans l’échange pour Malcolm Brogdon.

« Je leur ai montré mon coeur, mon énergie, ma ténacité », a exposé Mfiondu Kabengele au Boston Globe. « Je pense que je peux apporter à l’équipe avec mes écrans, ma combativité aux rebonds, ma capacité à créer sans le ballon et à étirer les défenses, à rentrer mes lancers francs, à changer du poste 1 au poste 5 en défense. Je veux montrer tout ça à Boston. »

Quentin Grimes (New York)

A part pour une finale difficile face à Portland, durant laquelle il a été tenu à « seulement » 19 points à 5/16 aux tirs au final, Quentin Grimes a livré un niveau de jeu exceptionnel durant la ligue d’été de Vegas.

Logiquement nommé dans le meilleur cinq de la compétition avec quasiment 23 points à 41% aux tirs, plus 4 rebonds et 4 passes de moyenne, il a surtout été le leader incontesté de son équipe des Knicks. La preuve ? Avec lui, New York battait ses adversaires de 10 points. Sans lui, c’était la cata !

25e choix de la Draft 2021, Quentin Grimes semble prêt à assumer un rôle important dans la rotation de Tom Thibodeau. À Las Vegas, il a été incisif aussi bien offensivement que défensivement, avec plus d’une interception par match. Surtout, pour lui qui était un rookie qui refusait le contact, il a passé un cap psychologique, n’hésitant pas le moins du monde à aller se frotter aux intérieurs cet été.

Cam Thomas (Brooklyn)

Scoreur en série qui a rongé son frein sur sa première année en NBA, Cam Thomas avait déjà mis la ligue d’été à feu et à sang l’an passé, avec un titre de MVP (partagé avec Davion Mitchell ) et 27 points de moyenne. Invité par son employeur à revenir à Vegas, il s’est exécuté, avec de nouveau 27 points par match.

Contrairement à Moody qui le bat d’une décimale après avoir joué deux matchs, Cam Thomas a été productif sur la longueur avec cinq matchs à 27.4 points de moyenne pour être précis. Le shooteur formé à LSU abat ainsi le précédent record de scoring établi par Damian Lillard (26.5 points). Mieux encore, il a doublé sa moyenne de passes, là où il était attendu par son staff.

Avec 26 points et 7 passes face à Philly, Cam Thomas a ainsi montré à ses coachs qu’il pouvait non seulement créer pour lui mais aussi pour les autres. De quoi calmer sa réputation de soliste, même s’il y a encore du travail.

Mentions : Trey Murphy III (La Nouvelle Orléans – 26 points, 7 rebonds, 2,5 interceptions) ; Sandro Mamukelashvili (Milwaukee – 20 points, 9 rebonds à 48% aux tirs dont 50% à 3-points) ; Lindell Wigginton (Milwaukee – 20 points, 5 passes) ; Marko Simonovic (Chicago – 15 points, 9 rebonds, 2 passes) ; Trendon Watford (Portland – 14 points, 8 rebonds, 2 passes) ; Santi Aldama (Memphis – 17 points à 57% aux tirs, 8 rebonds) ; Isaiah Joe (Philadelphie – 16 points à 49% de réussite dont 52% à 3-points, 3 rebonds, 2 passes)

Les mauvaises notes

Jaden Hardy (Dallas)

Considéré comme une des possibles « bonnes affaires » de la dernière Draft de la part des Mavs en 37e position, Jaden Hardy n’a pas vraiment confirmé ça à Las Vegas. S’il est parti sur les chapeaux de roue avec un premier match à 28 points à 9/19 aux tirs, plus 4 rebonds et 3 passes, il a ensuite eu plus de mal à enchaîner.

Avec un tir à 3-points encore instable, des mauvais choix en attaque et une maîtrise aléatoire du dribble, sans parler d’une erreur de débutant sur une remise en jeu, Jaden Hardy n’a pas rassuré les fans texans. À 15 points à 35% aux tirs dont 24% à 3-points, l’ancien de l’Ignite a été un trou noir en attaque, d’autant plus qu’il termine avec plus de balles perdues (5 par match) que de rebonds (4,6) et de passes (2,6)

Sachant que les Mavs vont se chercher des solutions de rechange sur leurs lignes arrières après le départ de Jalen Brunson, Jaden Hardy aura eu une belle carte à jouer. Mais quand on enchaîne deux matchs à 4/15 aux tirs avec un autre à 3/13… Cela reste un petit échantillon dans une compétition mineure, dans un contexte très différent de la vraie NBA, mais Jaden Hardy a tout de même raté l’occasion de faire une bonne première impression.

Tre Mann (Oklahoma City)

Dans la famille des shooteurs qui ont perdu leur adresse, je voudrais le frère de Jaden Hardy… Et il s’agit de Tre Mann. Attendu comme un cadre dans la jeune troupe du Thunder, au même titre que Josh Giddey et Jeremiah Robinson-Earl, comme lui en fin d’année rookie, il est passé à côté de sa ligue d’été.

Ayant démarré en travers au tir de loin, avec un 2/16 derrière l’arc sur ses trois premiers matchs, Tre Mann n’a jamais réussi à redresser la barre, terminant son été à 12 points de moyenne, à un tout petit 29% aux tirs dont un encore plus petit 23% à 3-points (plus 5 rebonds et 3 passes tout de même)…

Comme son match face à Sacramento le laisse à penser, une sortie à 15 points et 7 passes, Tre Mann a retrouvé un peu de son mordant offensif sur la fin du tournoi.

Il faut dire que le jeune arrière sortait à peine du protocole sanitaire avant de rejoindre le Nevada. Et puis, ses 16 points de moyenne post-All Star Break pèseront toujours plus lourd que sa semaine ratée à Las Vegas.

Jared Butler (Utah)

A 13 points, 7 passes et 3 rebonds par match, Jared Butler a réussi à cacher la misère. Mais si on creuse un peu dans les prestations du meneur du Jazz, on s’aperçoit rapidement qu’il a été des plus maladroits. Avec seulement 21% de réussite à 3-points, pour un affreux 12/56 au total (et même 6/35 pour 17% rien qu’à Las Vegas), l’ancien champion universitaire (et MOP du Final Four) de Baylor a perdu de sa splendeur…

Limité à 8 minutes de jeu pour sa saison rookie dans l’Utah, il a certes démontré qu’il pouvait distribuer la gonfle avec un meilleur contrôle du tempo qu’en saison régulière. Mais son adresse aux tirs très fluctuante n’invite clairement pas à lui faire confiance dans un rôle majeur alors que le Jazz repart sur un projet de reconstruction.

RJ Hampton (Orlando)

Tout comme Jared Butler et Tre Mann, RJ Hampton arrivait en tant que « vétéran » de l’événement après y avoir déjà participé l’été passé, et après avoir pu disputer une saison entière avec le Magic. Mais l’ancien pensionnaire du championnat australien n’a pas encore vraiment fait d’étincelles, avec des moyennes qui portent bien leur nom à 12 points, 7 rebonds et 2 passes.

Connu et reconnu pour ses qualités physiques de vitesse et d’explosivité, il a confirmé qu’il pouvait déborder son adversaire direct pour aller jusqu’au cercle. Mais le faire face à une concurrence moindre à Las Vegas n’était pas le but de la manoeuvre. On attendait davantage RJ Hampton à la création (2 passes de moyenne seulement) et à 3-points (aucune réussite à 0/4), et dans aucun des deux compartiments, il n’a été capable de fournir de réponse encourageante…

Mentions : Killian Hayes (Detroit – 7 points, 4 passes, 3 rebonds, 2 balles perdues) ; Charles Bassey (Philadelphie – 8 points, 6 rebonds, 1 contre) ; Rodions Kurucs (Toronto – 6 points à 17% à 3-points, 4 rebonds, 2 passes) ; Trevor Keels (New York – 6 points, 4 rebonds, 3 passes) ; Lucas Vildoza (Milwaukee – 6 points à 35% aux tirs, 2 rebonds, 2 passes)

En vrac

Avec un Pippen et un O’Neal dans leurs rangs, les Lakers avaient un petit air de Dream Team cet été à Vegas. Il s’agissait évidemment des rejetons des deux Hall of Famers, Scotty Pippen Jr. et Shareef O’Neal, qui ont terminé respectivement à 11 points, 5 passes et 3 rebonds et 5 points et 3 rebonds.

Il était « à deux ans d’être à deux ans » du niveau NBA au moment de sa Draft, mais huit ans plus tard, Bruno Caboclo n’a toujours pas percé. Cela dit, l’ancien grand espoir du basket brésilien était toujours sur le circuit estival, avec le Jazz. Il finit à un très honnête 12 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 22 minutes de moyenne (cinq matchs).

La ligue d’été est un événement qui a clairement gagné en visibilité autour du monde depuis les années 1990, quand ce tournoi estival était quasiment réservé à un cercle réduit d’avertis. Mais ces tournois estivaux permettent surtout de tenter des choses, comme cette incartade de Richard Jefferson, l’ancien joueur NBA devenu consultant sur ESPN, qui s’est glissé dans la peau d’un arbitre pro l’espace d’un quart temps. Risible à bien des aspects, cette expérience reste intéressante, et voué à en appeler d’autres, afin de mieux comprendre la difficulté du travail d’arbitre, dans le jeu ultra rapide et physique de la NBA.

Les Hornets n’ont pas hésité à envoyer du lourd dans leur raquette. En alignant simultanément Nick Richards (2m13, 111kg), Kai Jones (2m08, 100kg) et JT Thor (2m06, 92kg), Charlotte a misé à fond sur la carte de la verticalité et de l’envergure. Non sans rappeler les Bucks qui avaient sélectionné Larry Sanders, John Henson et Giannis Antetokounmpo à la Draft il n’y a pas si longtemps que ça…

S’il ne semble pas prendre la voie directe pour la NBA, avec une autre année à Perth à prévoir, Luke Travers a bel et bien été le look de l’été en Summer League. Avec sa moustache et sa coupe mulet, l’intérieur des Cavs a fait fureur. Drafté en 56e choix en juin dernier, l’Australien est un vrai joueur de basket très polyvalent, dans la lignée directe d’un Josh Giddey, avec 6 points, 5 rebonds, 2 passes en 23 minutes de moyenne.

Il a eu beau sortir d’une finale NBA avec les Celtics, Payton Pritchard a eu quelques difficultés à se faire reconnaître par le service de sécurité de la ligue d’été de Vegas. Lors du premier match des C’s, le meneur passé par Oregon souhaitait rejoindre le banc des entraîneurs mais il a été stoppé par la sécurité, victime de son physique lambda (pour un joueur NBA). Ce n’est que par la grâce de Taylor Kielpinski-Rogers, le directeur adjoint de la communication de la franchise, que Payton Pritchard a été autorisé à passer son chemin !

On pensait avoir trouvé la plus grosse défaite de l’été dès le premier jour avec le Heat qui a mis une fessé aux Lakers (100-66). Et si les Lakers se sont vengés dès le deuxième jour en passant un 100-77 à Golden State, la plus grosse valise de l’été revient à Brooklyn qui en a pris 36 dans les dents face à Memphis (120-84)… ex-aequo avec le Thunder qui s’est pris le même écart violent pour le tout dernier jour de la compétition face à La Nouvelle Orléans (107-71) !

Top Stats (de Las Vegas)

Points

Moses Moody (Golden State) – 27,5

Cam Thomas (Brooklyn) – 27,4

Trey Murphy III (La Nouvelle Orléans) – 26,5

Keegan Murray (Sacramento) – 23,3

Quentin Grimes (New York) – 22,6

Paolo Banchero (Orlando) – 20,0

Josh Christopher (Houston) – 19,7

Bennedict Mathurin (Indiana) – 19,3

Jonathan Kuminga (Golden State) – 19,3

David Duke Jr. (Brooklyn) – 19,0

Rebonds

Tacko Fall (Utah) – 12,0

Tari Eason (Houston) – 10,4

Tyrique Jones (La Nouvelle Orléans) – 10,2

Darius Days (San Antonio) – 10,0

Day’Ron Sharpe (Brooklyn) – 10,0

Nick Richards (Charlotte) – 10,0

Jabari Smith Jr. (Houston) – 9,4

Isaiah Stewart (Detroit) – 9,0

Jabari Walker (Portland) – 9,0

Jericho Sims (New York) – 9,0

Passes

JD Davison (Boston) – 8,2

osh Giddey (Oklahoma City) – 8,0

Jared Butler (Utah) – 7,3

Cassius Winston (Philadelphie) – 7,0

Charlie Moore (Detroit) – 6,8

Interceptions

Dru Smith (Miami) – 3,0

Saben Lee (Detroit) – 3,0

Tommy Kuhse (Orlando) – 3,0

Scotty Pippen Jr. (LA Lakers) – 2,6

Paolo Banchero (Orlando) – 2,5

Contres

Jay Huff (LA Lakers) – 3,5

Tacko Fall (Utah) – 3,5

Isaiah Jackson (Indiana) – 3,3

Neemas Queta (Sacramento) – 2,8

Nick Richards (Charlotte) – 2,5