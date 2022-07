Luke Travers ne file pas droit en NBA

Intéressant en Summer League avec les Cavaliers, où il a tourné à 6.6 points, 4.6 rebonds, 1.8 passes, 1.2 interception et 1.2 contre de moyenne en cinq matchs, Luke Travers était devenu une des coqueluches de Las Vegas, tant par son jeu que par son imposante chevelure qui flottait au vent.

Toutefois, les fans de NBA devront patienter pour voir l’arrière/ailier de 20 ans sur les planches de la Grande Ligue, car le 56e choix de la dernière Draft va disputer la prochaine saison chez lui, en Australie.

« Luke est sous contrat avec nous. Il va revenir. C’est acté », a ainsi expliqué Danny Mills, le GM des Perth Wildcats, où Luke Travers évolue depuis 2019. « La raison pour laquelle ils (les Cavaliers) l’ont recruté était de le développer à l’étranger et de le garder ici. Luke Travers sera chez les Wildcats la saison prochaine. »

Lors de la dernière campagne, Luke Travers tournait à 7.8 points (42% de réussite), 5.4 rebonds, 2.3 passes, 0.8 interception et 0.7 contre de moyenne dans le championnat australien, en 22 minutes par match.

Mais son rôle va croissant depuis trois saisons et Danny Mills compte sur lui pour devenir un joueur majeur de son équipe lors de la prochaine saison. Avant peut-être de rejoindre la NBA dans la foulée…

« Il avait l’air très confiant (lors de la Summer League) et ce qui est le plus excitant pour nous, c’est qu’au cours des trois derniers mois, l’expérience, le développement et l’exposition qu’il a connus, dans un univers basket différent, il peut maintenant les ramener à Perth. Nous sommes vraiment enthousiastes. »