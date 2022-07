A Las Vegas, Travers file tout droit

Après Ochai Agbaji (14e choix), Khalifa Diop (39e) et Isaiah Mobley (49e), c’est le quatrième joueur sélectionné par les Cavaliers à la Draft 2022. Choisi en 56e position, Luke Travers est un « projet », un pari pour l’avenir pour la franchise de Cleveland, qui nourrit des ambitions de playoffs pour la saison 2022/23.

Bien qu’il joue chez les pros depuis trois ans à tout juste 20 ans, avec le club de Perth, sa ville natale, l’Australien est encore loin d’être un produit fini. En attendant de rejoindre l’Ohio dans un futur proche, il se familiarise donc avec le jeu NBA en Summer League, dans un premier temps.

Après deux matches, il se montre plutôt à son avantage à Las Vegas : 6 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 4 contres lors de la première rencontre, gagnée par Cleveland face à San Antonio (99-90), puis 3 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 interceptions au cours de la deuxième rencontre, perdue contre Denver (76-84).

Ce n’est bien sûr « que » de la Summer League, mais Luke Travers laisse déjà entrevoir le potentiel d’un ailier « all-around ». Et ses coéquipiers en sont épatés.

« C’était la première fois que je le voyais en action. Il ne plaisante pas ! » s’exclamait Ochai Agbaji après la victoire des Cavaliers contre les Spurs. « Son QI basket et sa vision de jeu sont déjà au point, il a été très utile. Je pense que lorsque tout le monde le regarde, on se dit qu’il ne sait pas jouer. Et d’une certaine manière, ça joue en sa faveur. Parce que les joueurs adverses doivent se dire qu’ils peuvent défendre les mains dans les poches face à lui. Il a montré le contraire. »

Stupéfaction partagée par Mike Gerrity, le coach des Cavaliers en Summer League.

« J’ai été surpris, absolument. Je l’avais pourtant vu faire à l’entrainement, il contrait des tirs, il plantait des dunks, donc j’étais familier avec son profil athlétique. Mais là, il m’a époustouflé. » confiait le coach. « C’est simple : il sait prendre les bonnes décisions. […] Il est technique, il peut avoir un impact de différentes manières, sans que j’ai besoin d’appeler un système pour lui. C’est vraiment quelque chose qui m’a impressionné. »