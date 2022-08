Le Heat retirera aussi le numéro 6 de LeBron James

Hier, on apprenait que la NBA décidait de retirer le numéro 6 de Bill Russell dans toutes les franchises, pour lui rendre hommage après son décès. Dans certaines équipes autres que les Celtics, cela signifie donc qu’il y aura deux maillots ornés de ce numéro retirés. Comme à Orlando (Sixth Man), Phoenix (Walter Davis), Sacramento (Sixth man) et San Antonio (Avery Johnson).

On peut même y ajouter une franchise supplémentaire, puisque Miami compte bien retirer le numéro 6 de LeBron James, à en croire le Sun-Sentinel. Reste à savoir quand, car il n’y aura évidemment pas de retrait tant que le « King » (37 ans, bientôt 38) ne sera pas retiré des parquets.

Cette information n’est en tout cas guère surprenante, étant donné que l’actuel joueur des Lakers a aidé le Heat à gagner deux titres en 2012 et 2013, tout en étant élu MVP des Finals à chaque fois. En quatre saisons en Floride, aux côtés de Dwyane Wade et Chris Bosh, il a également été All-Star à quatre reprises, membre de la « All-NBA First Team » à quatre reprises et membre d’une « All-Defensive Team » à quatre reprises.

En plus de tourner à 26.9 points, 7.8 rebonds, 6.5 passes et 1.7 interception de moyenne (à 53% aux tirs, 36% à 3-pts et 76% aux lancers-francs), saison régulière et playoffs compris. Cerise sur le gâteau : LeBron James détient le record de points marqués par un joueur de Miami en saison régulière (61) mais aussi en playoffs (49).

Un passage mémorable à South Beach de la part du « Chosen One », qui y est enfin devenu « King ».