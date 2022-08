La NBA retire le numéro 6 de Bill Russell !

Magic Johnson a été entendu. L’ancien meneur des Lakers avait demandé que le numéro #6 de Bill Russell soit retiré pour toutes les franchises, tant l’homme aux 11 titres avait été important pour l’histoire de la ligue.

Dans un communiqué conjoint, la NBA et le syndicat des joueurs annoncent que ce sera bien le cas !

« Le succès inégalé de Bill Russell sur les terrains et son activisme fondateur en faveur des droits civiques méritent d’être honorés d’une manière unique et historique », explique ainsi Adam Silver. « Retirer son numéro 6 dans toutes les équipes de la NBA garantit que la carrière transcendante de Bill sera toujours respectée ».

« C’est un honneur majeur réservé à l’un des plus grands champions de tous les temps », ajoute Tamika Tremaglio, directrice exécutive du syndicat des joueurs. « Les actions de Bill sur et hors du terrain tout au long de sa vie ont contribué à façonner des générations de joueurs pour le meilleur et nous en sommes à jamais reconnaissants. Nous sommes fiers de poursuivre la célébration de sa vie et de son héritage aux côtés de la ligue. »

En plus de retirer le numéro de Bill Russell, la NBA rendra hommage à la légende des Celtics tout au long de la prochaine saison. Tous les joueurs porteront ainsi un patch commémoratif sur leur maillot, et chaque terrain de la NBA affichera un logo en forme de trèfle avec le numéro 6 près de la table de marque. Les Celtics porteront un signe de reconnaissance distinct et unique sur leurs uniformes, qui sera annoncé prochainement.

Bill Russell, décédé le 31 juillet dernier à l’âge de 88 ans, sera le tout premier joueur NBA dont le maillot sera retiré par toutes les équipes. L’an passé, 24 joueurs portaient le numéro #6, comme LeBron James et Kristaps Porzingis, et ils pourront le conserver. Par contre, ce numéro ne sera désormais plus attribué à d’autres joueurs.