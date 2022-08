Magic Johnson appelle au retrait du numéro 6 de Bill Russell dans toute la ligue

LeBron James bientôt contraint d’abandonner le numéro 6 de son maillot ? Magic Johnson suggère en effet à Adam Silver de retirer ce numéro au sein de toute la ligue, pour rendre hommage à Bill Russell, décédé le 31 juillet. Ce serait une grande première dans l’histoire de la grande ligue.

Commissioner Adam Silver should retire number 6 across the @NBA in honor of Bill Russell’s legacy! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 2, 2022

Ce serait surtout saluer la mémoire d’un homme qui a énormément fait sur les parquets – 11 titres en 13 ans – et au-delà. « En dehors du terrain, Bill Russell a ouvert la voie à des gars comme moi. Il était l’un des premiers athlètes à se mettre en première ligne pour la justice sociale, l’équité, l’égalité et les droits civiques. C’est pourquoi je l’admirais et l’aimais tant. Durant notre amitié, il m’a toujours rappelé qu’il fallait améliorer les choses au sein de la communauté noire », développait l’ancien joueur des Lakers.

Si la pratique du retrait de maillot est très répandue au sein des franchises, le retrait intégral est rarissime. En 1997, la Ligue majeure de baseball (MLB) avait retiré le numéro 42 de Jackie Robinson, connu pour avoir brisé « la barrière de la couleur dans le baseball et commencé à changer notre société pour toujours ».

Seuls les joueurs portant déjà le numéro du joueur des Dodgers (1947-1956), qui vouait une admiration mutuelle à Bill Russell justement, avaient alors été autorisés à les conserver jusqu’à leur retraite. Trois ans plus tard, la NFL en avait fait de même en retirant de toutes ses équipes le célèbre numéro 99 de Wayne Gretzky, considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la ligue de hockey.

On rappelle que les Celtics ont déjà, bien évidemment, retiré le maillot de leur ancienne légende. C’était en 1972, quelques années après la retraite du joueur, au sein d’un Boston Garden… vide. L’ex-intérieur, dont l’humilité était déjà connue et la relation avec la ville de Boston compliquée, avait en effet préféré une cérémonie brève et privée.

Pour info, la saison passée, outre LeBron James, 24 autres joueurs de la ligue portaient ce numéro 6.