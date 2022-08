Kyle Lowry a tenté de faire revenir Vince Carter aux Raptors

« C’est une manière étrange pour dire que je termine ma carrière. Vraiment… » Début mars 2020, Vince Carter réalise, quelques larmes aux yeux, qu’il a peut-être disputé son dernier match en carrière. La ligue vient en effet d’annoncer la suspension de son championnat, pour une durée indéterminée, en raison de l’épidémie de coronavirus naissante.

Quelques mois plus tard, il officialise sa retraite. Le maillot des Hawks sera donc le dernier du joueur de 43 ans qui aurait tant aimé en ré-enfiler un autre avant de quitter la grande scène : celui des Raptors. Kyle Lowry était aussi de ceux qui voulaient voir « Vinsanity » revenir à Toronto, la ville où il a fait ses premiers pas en NBA en 1998 et commencé à construire sa légende de meilleur dunkeur de l’histoire.

« Je ne sais pas si quelqu’un l’a su mais j’ai essayé de faire revenir Vince avec nous à un moment donné. Je voulais Vince. J’ai essayé », raconte l’actuel meneur du Heat, invité du podcast du retraité justement. « On a eu des conversations », se souvient en rigolant l’octuple All-Star.

Un jour ou l’autre, ça arrivera

Sur la fin de sa carrière, Air Canada a plus d’une fois exprimé son envie de revenir au Canada. Après des mandats de trois ans avec les Mavs, puis avec les Grizzlies, plusieurs occasions de le signer au minimum se sont présentées. « Ça fait partie des choses qui arriveront. C’est certain. Un jour ou l’autre, ça arrivera. Je pense que c’est censé arriver », assurait-il, convaincu, en décembre 2017.

Durant l’été dernier 2019, après que les Raptors ont décroché le titre, il lâchait encore : « Ce serait cool, et c’est juste une question de savoir si ça fonctionne et si c’est quelque chose que Toronto veut faire. Évidemment, les fans veulent plus ou moins que ça arrive, mais il faut que ce soit un souhait des dirigeants et qu’ils aient le sentiment qu’ils ont besoin de mes services. »

Sous-entendu, même à 40 ans passés, il ne voulait pas se contenter d’un rôle de mentor. « J’étais l’un des plus grands partisans pour essayer de le faire revenir à Toronto et Vince était tout à fait partant. Alors ceux qui ne pensaient pas que Vince n’était pas à fond pour revenir à Toronto ? C’est du pipeau. On a essayé de faire en sorte que ça se fasse », poursuit aujourd’hui Kyle Lowry, à qui Vince Carter avait accordé le titre officieux de meilleur joueur de l’histoire des Raptors il y a quelques années.

Visiblement, les dirigeants canadiens n’étaient, eux, pas convaincus malgré le lien très fort, parfois tumultueux, existant entre la franchise et son ancien joueur.