Vince Carter très ému à l’idée d’avoir joué son dernier match en carrière

Et si Vince Carter avait joué cette nuit son dernier match NBA ? C’est possible puisqu’on ne sait pas si et quand la saison NBA reprendra, et l’homme aux 22 saisons NBA était très ému en conférence de presse après la défaite sur le fil face aux Knicks.

« C’est une manière étrange pour dire que je termine ma carrière. Vraiment… » a réagi l’ailier des Hawks en apprenant la suspension de la saison jusqu’à nouvel ordre. « Il reste 15 matches en théorie. Mais si c’est le dernier, c’est comme ça… C’est juste étrange alors qu’on est entrain de tout nous expliquer. »

« Au moins, j’ai inscrit mon dernier panier »

Pendant près de dix minutes, Vince Carter répond à toutes les questions. Il a une pensée pour Rudy Gobert, et tous ceux qui sont touchés par le coronavirus. Quelques larmes coulent sur les joues de ce grand garçon de 43 ans, puis il se marre en pensant à sa carrière, débutée après un lockout et une saison tronquée, et qui pourrait se conclure avec une nouvelle saison incomplète…

« Je vais être là, assis, à me dire : « OK, ça s’est terminé comme ça… » C’était bien le basket » soupire-t-il. « J’ai adoré chaque moment, les bons et les mauvais. Donc si c’est terminé, tout va bien. Si ça s’est terminé aujourd’hui, je m’en souviendrai tout ma vie. Au moins, j’ai inscrit un dernier panier. »

Et le voici, et si ses coéquipiers lui ont donné le ballon, c’est parce qu’ils venaient d’apprendre que la NBA avait décidé de suspendre la saison… Dans le public, des « We Want Vince » avaient poussé Lloyd Pierce à le remettre en jeu.