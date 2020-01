Kyle Lowry est devenu le meilleur passeur de l’histoire des Raptors

Kyle Lowry continue de marquer l’histoire de Toronto. Déjà détenteur des records du plus grand nombre d’interceptions et de 3-points inscrits, le meneur s’est adjugé celui de meilleur passeur de l’histoire de la franchise canadienne, dépassant Jose Calderon et ses 3 770 passes décisives.

C’est sur une longue passe à destination de Terence Davis dans le dernier quart-temps qu’il a dépassé l’Espagnol. Le meneur a ensuite été félicité par tous ses coéquipiers et ovationné par les fans de Toronto.

« On a débuté ensemble il y a quelques années, donc je suis très content. Si quelqu’un devait me battre, je suis heureux que ce soit toi. Profite bien de ce moment », a déclaré Jose Calderon à travers un message posté depuis le Madison Square Garden dans la foulée.

Le meneur a tenu a remercier ses coéquipiers, mais aussi DeMar DeRozan et a rendu hommage à Jose Calderon, « un des meilleurs joueurs de l’histoire de cette franchise, ça signifie beaucoup pour moi de le dépasser ».

Le meilleur joueur de l’histoire des Raptors pour Vince Carter

Kyle Lowry était particulièrement heureux d’avoir pu sceller un nouveau record en présence de Vince Carter, lui qui a représenté la franchise de Toronto à la fin des années 1990 et au début des années 2000, les deux joueurs étant également très proches en dehors du terrain.

« C’était super de pouvoir le faire ce soir, à domicile, en présence de Vince, » a-t-il confié après la rencontre. « Il n’était pas là lors des premiers pas de la franchise, mais il a mis le nom de Toronto sur la carte et a continué à la faire grandir. Je voulais le faire en sa présence Il a toujours été un grand supporter, pour moi et les Raptors. On est des amis proches et je sais qu’il est heureux pour moi ».

Vince Carter en a pour sa part profité pour reconnaître que Kyle Lowry était devenu le meilleur joueur de l’histoire de la franchise au fil de ses huit saisons passées à Toronto, magnifiées par le titre de champion NBA l’été dernier.

« C’est certain, » a-t-il déclaré. « Il a fait beaucoup, il a accompli beaucoup de choses. Il a traversé les hauts et les bas et est allé jusqu’au au sommet, donc ça le propulse tout là-haut. C’est clair que plus il jouera ici, plus il accomplira de merveilleux exploits comme celui-ci. C’est bien mérité. Il aime jouer, c’est un compétiteur, évidemment. Je suis juste content d’avoir pu être témoin de ça. Je le chambrerai plus tard ».