Les images officielles de la Zoom Freak 4

La sortie de la Zoom Freak 4 est imminente comme en témoignent ces clichés officiels de la nouvelle chaussure signature de Giannis Antetokounmpo. C’est un coloris plutôt « Freaky » qui a été choisi avec un mariage aux tons bleus et roses avec une touche de Volt clair.

Les parties bleues et roses sont séparées par un Swoosh inversé sur lequel est écrit « The one who believed would become the unbelievable », soit « Celui qui a cru qu’il deviendrait quelqu’un d’incroyable ». On aperçoit également les inscriptions « Freaky » à l’avant de la chaussure, et « Freak » sur le haut du talon de la chaussure gauche.

Encore un peu de patience avant de connaître la date de sortie de la Zoom Freak 4.











(Via SneakerNews)

