Place à la Zoom Freak 4 !

Giannis Antetokounmpo fait l’actualité en cette fin de mois de juin. Avec la sortie du film « Rise » retraçant son histoire et celle de sa famille, et désormais avec le premier cliché officiel de la Zoom Freak 4, sa prochaine chaussure signature.

On ne dispose pour l’heure que d’une seule image, sur laquelle le tout premier modèle se présente en noir, volt, gris et rose, avec un gros « Swoosh » inversé contenant le message suivant : « The one who believed would become the unbelievable », soit « Celui qui a cru qu’il deviendrait quelqu’un d’incroyable ».

On peut également apercevoir la présence d’une unité Zoom Air à l’avant du pied au niveau de la semelle grise. La sortie et le prix de la Zoom Freak 4 n’ont pas encore été annoncés. Il se murmure que de nouveaux coloris pourraient être présentés autour du 5 août.

