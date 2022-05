Le film qui retrace la vie de Giannis Antetokounmpo et ses frères est sur le point de débarquer sur Disney+. Ce sera précisément le 23 juin 2022, au lendemain de la Draft.

La plateforme en a dévoilé le trailer, et le long-métrage ne s’appelle plus « Greek Freak » mais « Rise ».

Co-produit par le double MVP et réalisé par Akin Omotoso, ce film raconte l’incroyable parcours de la fratrie Antetokounmpo, née en Grèce de parents nigérians, et ce sont justement deux frères, Uche et Ral Agada, qui jouent les rôles de Giannis et Thanasis. Kostas est interprété par un autre inconnu, Jaden Osmimuwa.

Parmi les personnages de « Rise », on retrouve les parents Antetokounmpo, mais aussi Alex, le petit frère, ou encore John Hammond, le GM des Bucks.