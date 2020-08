Disney débute le casting de « Greek Freak », le biopic sur Giannis Antetokounmpo

Disney avait annoncé en novembre dernier préparer un film intitulé « Greek Freak », retraçant la vie de Giannis Antetokounmpo et son frère Thanasis, fils d’immigrés nigérians ayant grandi en Grèce.

La société de production est récemment passée à l’étape du casting en publiant une annonce visant à recruter deux acteurs censés jouer Giannis Antetokounmpo, entre 13 et 15 ans puis entre 15 et 18 ans.

L’annonce précise qu’aucune expérience d’acteur n’est requise. Reste maintenant à trouver les perles rares puisque le CV recherché par Disney est assez pointu si on s’en réfère à ses critères : deux jeunes hommes d’origine gréco-nigériane parlant grec et si possible très, très bon au basket.

L’histoire du « Greek Freak » se concentrera sur les débuts de Giannis en Grèce jusqu’à sa Draft en 2013, au moment où il a intégré un tout autre monde.