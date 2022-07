Pour l’instant, Seth Curry ne veut pas jouer avec son frère

Membres de la famille Curry, qui n’est autre que l’une des plus célèbres de l’histoire NBA, Stephen et Seth n’ont jamais évolué ensemble dans la ligue, en dehors du training camp 2013 des Warriors.

Constamment opposés l’un à l’autre en match officiel, ils auraient pu faire équipe à plusieurs reprises depuis 2013, si les dirigeants de Golden State s’étaient positionnés sur Seth Curry, tout en répondant à ses attentes financières, et si celui-ci avait également accepté de signer chez les « Dubs ».

Sauf que, jusqu’ici, à en croire le principal intéressé, il n’a pas vraiment envisagé de jouer aux côtés de son grand frère.

« Personnellement, j’aime être loin de lui, à essayer de créer mon propre chemin et à faire les choses dans mon coin », reconnaît très simplement l’actuel joueur des Nets.

Pour autant, Seth n’a pas tenu à fermer complètement la porte à une association future de la fratrie Curry. Probablement chez les Warriors, car on imagine mal Stephen quitter sa franchise de toujours, d’ici sa retraite…

« On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve », rappelle ainsi l’ancien shooteur des Mavericks et des Sixers. « Je ne suis pas contre, mais ce n’est assurément pas mon choix préféré que d’être dans la même équipe que lui en ce moment. J’aime aussi l’affronter et essayer de battre les meilleurs. »

Le shoot, une affaire de famille

S’il est certes condamné à rester éternellement dans l’ombre de Stephen, aux yeux de beaucoup de personnes, Seth Curry n’a pourtant pas à rougir de sa carrière en NBA. En neuf saisons dans la ligue, disputées sous le maillot de huit équipes (!), il affiche ainsi 11.3 points, 2.2 rebonds et 2.2 passes de moyenne, à 48% aux tirs, 44% à 3-pts et 85% aux lancers-francs.

Depuis l’exercice 2016/17, l’arrière de 31 ans s’est même imposé comme l’une des meilleures gâchettes du pays. Au point de détenir, à ce jour, le troisième meilleur pourcentage de réussite extérieure de toute l’histoire NBA : 43.95% ! Derrière Steve Kerr (45.40%) et Hubert Davis (44.09%), mais devant des snipers comme Drazen Petrovic (43.74%), Kyle Korver (42.87%), Steve Nash (42.78%) ou encore… Stephen Curry (42.76%).

Il s’agit d’ailleurs de la statistique qui donne le plus confiance à Seth Curry, en cas de concours à 3-pts contre le meilleur shooteur de l’histoire. Accessoirement détenteur des records de paniers primés en saison régulière (3 117), en playoffs (561), en Finals (152) et au All-Star Game (47).

« Il shoote plus, de plus loin, il est proche au pourcentage. Mais je suis devant »

« Si vous devez choisir quelqu’un pour réussir un 3-pts ouvert, je me choisirais moi », assure à ce sujet le fils de Dell Curry (40.19% d’adresse derrière l’arc). « Les chiffres ne mentent pas. C’est un fait. Regardez les chiffres. Ce pourcentage. Voilà ce que je vois. Il shoote plus, de plus loin, il est proche au pourcentage. Mais je suis devant. »

Malgré tout, Seth Curry est conscient qu’il doit une partie de sa réussite à son grand frère, car il a pu appréhender et démarrer au mieux sa carrière, grâce à celle de Stephen. Et, ce, avant même d’arriver en NBA.

« Être le frère cadet m’a donné un avantage pour en arriver là où j’en suis aujourd’hui », livre-t-il justement. « Il y a toujours eu quelqu’un que je pourchassais, afin de devenir aussi bon ou meilleur que lui, dans n’importe quel domaine. […] J’ai donc pu observer Stephen et apprendre de ses erreurs, tout comme je l’ai fait avec mon père. Il a en quelque sorte commis des erreurs pour moi, que je n’ai pas eu à reproduire ensuite. Et ça m’a aidé. »