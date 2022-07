Bienvenue aux Philadelphia Rockets

Ancien GM des Rockets, Daryl Morey a donc décidé de transformer les Sixers en Rockets 2.0. Depuis février et l’arrivée de James Harden, il a ainsi recruté cinq joueurs passés par Houston.

Après Harden, qui devrait prolonger son bail à Philadelphie, il y a d’abord eu De’Anthony Melton, arrivé des Grizzlies en échange de Danny Green et du 23e choix de la Draft. L’ancienne doublure de Ja Morant avait été sélectionné par les Rockets dans la Draft 2018, et ensuite il avait porté leur maillot en summer league. Fin août, il avait été transféré aux Suns en compagnie de Ryan Anderson, contre Marquese Chriss et Brandon Knight.

Pour sa part, PJ Tucker a évolué aux Rockets de 2017 à 2021, avant d’être échangé aux Bucks en cours de saison. Arrivé aussi aux Sixers cette nuit, Danuel House Jr a évolué à Houston pendant trois saisons, avant d’être coupé en décembre dernier.

Quant à Trevelin Queen, qui s’est engagé pour deux ans, il a possédait un « two-way contract » avec les Rockets la saison passée, et il a terminé MVP de la G-League avec leur équipe affiliée, les Rio Grande Valley Vipers.

Et ce n’est peut-être pas fini puisque Daryl Morey cherche à recruter Eric Gordon !