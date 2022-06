De’Anthony Melton, le joueur dont avaient besoin les Sixers

Sans faire de bruit, au milieu d’une soirée finalement très calme, les Sixers ont réalisé l’un des jolis coups de ce début d’intersaison en récupérant De’Anthony Melton. Le « combo guard » des Grizzlies cumule les points forts puisqu’il est jeune, pas très cher, polyvalent, efficace et… surtout bon défenseur. C’est la priorité de l’été pour Daryl Morey, le président de la franchise.

« On essaie de gagner maintenant », a déclaré Morey, qui attendait la validation du deal par la NBA. « Nous recherchons des joueurs qui peuvent contribuer. Nous possédions la meilleure défense de la NBA il y a deux ans. Nous étions bons l’année dernière. Nous voulons nous assurer que nous allons nous améliorer. Quand on peut obtenir un défenseur extérieur, peut-être pour un choix de draft, nous pensons que c’est très bien. Je pense que quelqu’un comme lui peut vraiment contribuer et être un « two-way player ». Quelqu’un comme lui sera une très bonne recrue, et je pense qu’on s’est amélioré ».

A 24 ans seulement, Melton a déjà pas mal de bouteille, que ce soit par ses passages aux Suns et donc aux Grizzlies, et il sera parfait pour combler les lacunes de James Harden et Tyrese Maxey en défense. Sans oublier qu’il possède un beau shoot, et qu’il peut faire mal dans les coins. Pour Morey, qui s’est séparé de Danny Green et du 23e choix de la Draft, la priorité reste de gagner maintenant.

Prochaine cible : un pivot remplaçant

« J’aime avoir un mix de vétérans et de jeunes qui poussent les vétérans » poursuit le dirigeant des Sixers. « On accorde une grande importance aux choix de la Draft, et c’est très coûteux quand vous renoncez à un choix, mais nous estimons être dans une fenêtre de tir très importante. De toute évidence, nous ne sommes pas allés aussi loin que nous l’aurions voulu. Nous cherchons donc à gagner maintenant. Si nous pouvons obtenir quelqu’un qui est dans le début de sa carrière, mais qui peut être productif pour un long moment, c’est bien aussi. »

Après avoir renforcé les lignes arrières, Philly se concentre désormais sur le jeu intérieur. On sait que l’équipe lorgne PJ Tucker, mais Morey n’a pas le droit d’en parler, et il a évoqué l’idée de recruter une doublure pour Joel Embiid. Paul Reed est très apprécié par le staff, mais ça reste léger, d’autant qu’Embiid reste quelqu’un de fragile.

« Une fois de plus, nous allons être opportunistes en dépensant davantage dans la free agency. Il y aura des opportunités sur les joueurs au salaire minimum. Je pense qu’il y a l’idée d’une dépense minimale pour le poste de pivot remplaçant parce qu’on pense qu’on a quelques gars qui peuvent contribuer. La convention collective nous limite par certaines façons, et parfois on n’obtient pas ce qu’on veut. Mais nous pensons qu’en établissant une liste de peut-être huit à douze noms qui pourraient contribuer et qui pourraient être dans la fourchette de ce que nous sommes autorisés à faire, on peut trouver quelqu’un qui contribuera et sera dans notre rotation de playoffs. »