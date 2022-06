Les Sixers prêts à casser leur tirelire pour… PJ Tucker !

Si PJ Tucker a fait jouer sa « player option », c’est pour être free agent, et négocier un meilleur contrat avec le Heat. Il s’y sent bien et il y est très apprécié. Mais à 37 ans, sa cote est très élevée et des candidats au titre rêveraient de posséder un tel guerrier dans leurs rangs.

À commencer par les Sixers, si on en croit le Philadelphia Inquirer. Nos confrères rapportent que la direction serait prête à lui proposer un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans. C’est énorme pour un joueur de 37 ans, dont le profil est essentiellement défensif. À Philly, PJ Tucker retrouverait James Harden et Daryl Morey, qu’il a côtoyés aux Rockets, et il formerait avec Joel Embiid, un duo d’intérieurs de premier choix. Selon nos confrères, l’intérêt serait commun.

« Il joue avec tellement d’énergie, il est physique, dur au mal, il joue dur »

Après la défaite face au Heat, justement, Joel Embiid avait dit tout le bien qu’il pensait de PJ Tucker.

« Depuis que je suis ici, nous n’avons pas eu de gars qui correspondaient à ce profil. Je me rappelle de Mike Scott, il ne jouait pas beaucoup, mais il jouait dur, il jouait des coudes. Je regarde un gars comme PJ Tucker. Un très bon joueur, mais son impact ne se mesure pas simplement aux tirs qu’il marque. C’est sa défense, ses rebonds » avait expliqué Embiid. « Il joue avec tellement d’énergie, il est physique, dur au mal, il joue dur. (…) Ce serait mentir que de dire que nous avons eu des joueurs similaires ici. Ce n’est pas contre les gars présents ici. C’est juste la vérité. Nous n’avons jamais eu un PJ Tucker, c’est ça que je veux dire. Quand vient l’heure des playoffs, il faut des joueurs comme lui, capables de gagner le combat physique. »

Pour lui offrir 10 millions de dollars par an, les Sixers sont dans l’obligation de dégraisser, et ils essaient d’échanger leur 23e choix de la Draft avec Danny Green ou désormais Matisse Thybulle.