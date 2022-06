P.J. Tucker chez les Sixers, une affaire déjà réglée ?

La rumeur date d’il y a une semaine et elle se confirme de jour en jour. À tout juste 37 ans, et alors qu’il figurerait également sur les tablettes des Nets, des Hawks, du Heat et des Bucks, P.J.Tucker s’apprêterait à rejoindre les Sixers dès l’ouverture de la free agency.

Fortement apprécié et désiré par Joel Embiid, l’ancien guerrier des Rockets retrouverait ainsi James Harden et Daryl Morey en Pennsylvanie, où il parapherait un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans, selon le Philadelphia Inquirer. Un bail assez étonnant pour un joueur de cet âge, au profil essentiellement défensif.

Toujours est-il qu’une arrivée de P.J. Tucker, champion NBA avec les Bucks en 2021, ferait beaucoup de bien aux hommes de Doc Rivers. Mais pour que cette signature puisse être validée, les dirigeants de Philly devront d’abord dégraisser, en se séparant de Furkan Korkmaz, Matisse Thybulle et/ou Georges Niang.

Tout en espérant que James Harden n’active pas sa « player option » et accepte de laisser quelques millions de dollars en route, au moment de prolonger…