Une prolongation de courte durée pour James Harden ?

On n’imagine pas les Sixers laisser filer James Harden après avoir fait des pieds et des mains pour le récupérer, et à moins d’un gros clash, il devrait donc prolonger son bail à Philadelphie. Comme Kyrie Irving ou Russell Westbrook, le MVP 2018 dispose d’une « player option », qui lui permet de décider de son avenir à très court terme. Soit il teste le marché, soit il va au bout de son contrat avec une dernière année à 47 millions de dollars.

Selon ESPN, James Harden va faire jouer sa clause libératoire, et ce sera pour négocier une prolongation de contrat. Contrairement à Kyrie Irving, l’ancien scoreur des Rockets n’entend pas entamer un bras de fer avec ses dirigeants, et il pourrait accepter un contrat de deux ans avec un salaire inférieur au maximum.

Ce serait le signe que les dirigeants tiennent à lui, mais également que le joueur est prêt à faire un petit sacrifice pour que la franchise puisse se positionner sur des free agents afin de renforcer le groupe.

Pourquoi pas sur PJ Tucker, son ancien « garde du corps » à Houston.