Où vont partir Kyrie Irving et Kevin Durant ?

L’agent de Kevin Durant a confirmé que son client avait demandé à être transféré, et côté Brooklyn, on se prépare aussi au transfert de Kyrie Irving. Selon ESPN, les Nets veulent tourner la page de l’un des échecs les plus retentissants de l’histoire. Ils avaient tout cramé pour s’offrir Kevin Durant et Kyrie Irving en 2019, puis ils avaient échangé leurs premiers tours de Draft pour récupérer James Harden en 2021, et aujourd’hui Brooklyn est K.O. !

Les Nets se retrouvent dans la même position qu’en 2015 après le fiasco du « Big Three » composé autour de Paul Pierce, Kevin Garnett et Joe Johnson. Il faut repartir de zéro.

La bonne nouvelle, c’est qu’ils vont pouvoir récupérer de nombreux bons joueurs et des premiers tours de Draft avec les départs de Kevin Durant et Kyrie Irving. Selon The Athletic, le premier est en partance pour Phoenix ou Miami, mais ce sera compliqué à monter en raison des limites du « salary cap ». Il faudra sans doute débuter les grandes manoeuvres par le départ d’Irving. C’est plus simple et sa cote est moins élevée.

Irving aux Lakers, Durant aux Suns ?

Pour l’instant, une seule destination envisagée : les Lakers pour retrouver LeBron James. Comme les Nets se lancent dans un nouveau projet, et que Durant est sur le départ, les dirigeants pourraient finalement accepter de recevoir Russell Westbrook en échange. Si les Lakers ajoutent un choix de Draft, ce sera même parfait. The Athletic donne une proposition : Irving + un autre joueur (Seth Curry, Royce O’Neale ou Day’Ron Sharpe) , contre Westbrook et les premiers tours de Draft 2027 et 2029 des Lakers.

Si les Nets ne veulent pas de Westbrook, il faudra monter un échange en triangle, et ce sera évidemment plus compliqué…

Certains imaginaient le duo Durant-Irving partir ensemble aux Lakers, mais ça ne se fera pas. A eux deux, ils touchent 79 millions de dollars, et il faudrait que les Lakers lâchent Anthony Davis, tandis que les Nets seraient aussi obligés de se séparer de Ben Simmons pour intégrer les salaires des deux Lakers. En clair, c’est très compliqué, voire impossible, et The Athletic prévient que la direction préfère de toute façon garder Anthony Davis.

En l’état, l’avenir de Durant se joue plutôt du côté de Phoenix pour monter un nouveau « Big Three » avec Chris Paul et Devin Booker. Mais il se murmure que les Nets ne seraient pas très chauds pour récupérer Deandre Ayton, et ils viennent d’ailleurs de prolonger Nic Claxton. Mais l’offre potentielle peut les faire réfléchir : Deandre Ayton, Mikal Bridges et trois premiers tours de Draft. Si on ajoute Ben Simmons, Seth Curry et éventuellement Russell Westbrook, ça joue les playoffs dès la saison prochaine. Et ça peut même faire mieux qu’un « sweep » au premier tour…

L’ultime gros coup de Pat Riley ?

Du côté du Heat, ça reste calme, et deux joueurs seraient intransférables : Bam Adebayo et Jimmy Butler. Le problème du Heat, c’est qu’il n’a pas de premiers tours de Draft à proposer, et les Nets en feraient une condition sine qua non. Dans le passé, Pat Riley a toujours obtenu ce qu’il voulait, et on peut compter sur lui pour être inventif s’il veut vraiment Kevin Durant.

Quant aux autres pistes évoquées, comme Boston, Portland ou même Atlanta, elles restent secondaires pour la simple et bonne raison que ça ne ferait pas partie des destinations souhaitées par Durant. Mais rappelons que c’est Brooklyn qui décide, et les dirigeants pourraient ne pas tenir compte de l’avis de Durant.