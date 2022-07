Retours de Patty Mills et Nic Claxton à Brooklyn

Il avait décidé de devenir free agent, mais Patty Mills reste finalement chez les Nets, pour 14.5 millions de dollars sur deux ans. Il n’est pas le seul à re-signer au sein de la franchise new-yorkaise, puisque Nic Claxton l’imite dans la foulée, pour 20 millions de dollars sur deux ans également.

En refusant sa « player option » pour tester le marché, l’Australien avait fait une croix sur un chèque de 6.2 millions de dollars. On comprend que c’était pour toucher un peu plus, sur une plus longue durée, alors qu’il sort d’une saison à 11.4 points et 2.3 passes de moyenne (40% à 3-pts) avec Brooklyn.

Parmi les shooteurs les plus fiables et les plus expérimentés de la ligue sur les postes 1/2, Patty Mills continue donc dans une équipe qui avance dans le flou, puisque Kevin Durant a demandé son transfert et que Kyrie Irving n’est pas non plus sûr de rester dans le groupe.

En revanche, Nic Claxton sera bel et bien là sous les panneaux et, à 23 ans, il devrait représenter l’avenir de ces Nets au futur incertain.