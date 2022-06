La LeBron 19 Low passe au patchwork

Il faut parfois s’accrocher pour trouver l’idée ou le thème qui se cache derrière le coloris d’une nouvelle chaussure. Pour cette LeBron 19 Low dépareillée, on va partir sur un petit clin d’œil aux Lakers de LeBron James, même s’il y a de quoi être déconcerté par ce mariage de couleurs, ce qui est peut-être l’effet escompté.

Sur la tige composée de matériaux mixtes, on trouve du noir en motif peau de serpent sur l’avant de la chaussure gauche et du blanc cassé sur la droite. Pour ce qui est de l’empeigne, on part sur un assemblage jaune et violet, principales couleurs des Lakers. On retrouve le même mariage au niveau du talon, avec l’extérieur du col en violet clair et l’intérieur en jaune.

La mousse Nike React apparaît en blanc cassé tandis que la semelle extérieure alterne entre le rose, le jaune et le violet. De quoi en mettre plein les yeux en attendant une date de sortie qui pourrait intervenir courant juillet.





(Via SneakerNews)

—

Les soldes ont débuté sur basket4ballers.com ! Profite de -20% supplémentaires sur les articles de basketball NBA, Nike et Jordan grâce au code « ETE22 » du 22 juin au 19 juillet.