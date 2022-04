La LeBron 19 Low prépare l’été

On ne sait pas si c’est la fin de saison prématurée des Lakers ou les soucis de production et d’approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19. Toujours est-il que la LeBron 19 Low tarde à faire son entrée sur le marché mondial.

En attendant, Nike continue de présenter des coloris, comme cette version assez basique, avec une tige blanche recouverte d’une partie en daim noir à l’avant de la chaussure. L’avant de la semelle intermédiaire est bleu opaque, et l’ensemble repose sur une semelle extérieure en bleu clair.

Cette LeBron Low « Black Toe » est attendue pour juillet 2022.

(Via SneakerNews)

