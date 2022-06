Kenyon Martin Jr. a discuté d’un transfert avec les Rockets

Avec le départ de Christian Wood vers Dallas, les Rockets ont de grandes chances de choisir Paolo Banchero jeudi soir, lors de la Draft, avec leur troisième choix. De plus, après ce transfert avec les Mavericks, ils ont également récupéré le 26e choix de la Draft, pour aller avec leur 17e.

Les nouveaux arrivants, Boban Marjanovic, Marquese Chriss, Trey Burke et Sterling Brown, ne devraient certes pas être conservés, hormis peut-être le premier, mais la franchise texane, entre le transfert et la Draft, va avoir plusieurs joueurs de plus dans son effectif d’ici quelques jours.

Si bien que pour Kenyon Martin Jr., l’avenir est désormais flou. L’intérieur des Rockets, qui tournait à 8.8 points de moyenne cette saison, est en pleine progression et pour cela, il a besoin de temps de jeu. Il n’est désormais pas sûr d’avoir beaucoup de minutes la saison prochaine.

Le fils de l’ancien joueur des Nets ou des Nuggets a donc pris les devants, d’après The Athletic, en allant échanger avec les dirigeants autour d’un possible transfert. La discussion aurait été franche et sans animosité.

Toujours d’après nos confrères, plusieurs équipes ont montré de l’intérêt ces derniers temps pour Kenyon Martin Jr, intérieur physique et bondissant mais encore brut offensivement, surtout à l’aise près du cercle.

Il faut dire que son profil est séduisant puisqu’il est très jeune (21 ans) et reste sous contrat encore deux saisons, pour seulement 3.7 millions de dollars, qui ne sont pas, en plus, totalement garantis.