Draft 2022 | Paolo Banchero se voit déjà à Houston

Sauf tremblement de terre, Paolo Banchero sera appelé parmi les trois premiers joueurs jeudi soir, lors de la Draft. Premier, deuxième ou troisième ? L’avenir le dira, mais l’imaginer en quatrième position ou plus loin encore semble improbable pour l’instant.

La preuve : l’ancien de Duke n’a même pas échangé avec les Kings, propriétaire du quatrième choix de cette Draft. En revanche, il est passé voir les Rockets, qui possèdent le troisième choix derrière ceux du Magic et du Thunder.

« Cela s’est très bien passé à Houston », raconte-t-il au Houston Chronicle. « Ils ont un jeune groupe, qui veut jouer vite, écarter le jeu. Et ils estiment que je pourrais parfaitement m’adapter à ça. »

Celui qui se voit comme le « meilleur joueur de cette Draft » est effectivement un parfait candidat pour la franchise texane. Christian Wood vient d’être transféré à Dallas et avec ses mensurations (2m08 et 112 kilos), Paolo Banchero pourra prendre cette place à l’intérieur et former un trio intéressant avec Kevin Porter Jr. et Jalen Green.

« Ces deux-là sont très doués, très talentueux », confie l’ancien joueur des Blue Devils. « Je les connais depuis un moment. On vient de la même ville avec Kevin (Seattle), et Jalen, ça remonte au lycée, avec les camps, etc. Ce serait sympa de jouer avec eux. »

Comme Paolo Banchero a également eu un mot positif sur le coach Stephen Silas, il confirme qu’il ne serait pas contre atterrir dans le Texas à l’issue de la Draft. Là où Jabari Smith Jr. ne s’imagine pas…

« Je serais privilégié d’entendre mon nom dans n’importe quelle équipe du Top 3, dont Houston. Dans leur reconstruction, ils sont dans une bonne position. Je serais heureux d’en faire partie. »

Sauf tremblement de terre, le Magic devrait ainsi opter pour Jabari Smith Jr, le Thunder pour Chad Holmgren, et Paolo Banchero devrait porter la casquette des Rockets jeudi soir.

