Draft 2022 | Le profil de Paolo Banchero (Duke)

Profil

Poste : Ailier fort

Taille : 2m08

Poids : 112 kg

Équipe : Duke Blue Devils (conférence ACC)

Stats 2021/22 : 17.2 points (47.8% aux tirs, 33.8% à 3-points), 7.8 rebonds, 3.2 passes, 1.1 interception

Présentation

Ultime pépite de Mike Krzyzewski à Duke, le « freshman » Paolo Banchero s’est imposé, tout au long de la saison 2021/22, comme un des tous meilleurs joueurs de la NCAA. Promis depuis des mois, bien avant même le début de la saison écoulée, à une sélection sur le podium de la Draft 2022, il a assumé son statut de superstar universitaire.

Dans son sillage, Duke a terminé la saison régulière à la première place de la conférence ACC. Durant la « March Madness », il a porté son jeu à un niveau encore plus haut, affichant des moyennes de 18.8 points, 7.6 rebonds et 3.4 passes par match, avec notamment un double-double à 20 points et 10 rebonds face à North Carolina, lors de la demi-finale du tournoi perdue par les Blue Devils.

Satisfait de sa saison et confiant pour la Draft, le natif de Seattle est certain d’avoir le profil d’un potentiel premier choix, et il ne le cache pas. « Je pense que je suis le premier choix de la Draft, car j’ai le sentiment d’être le joueur le plus complet. Je pense cocher toutes les cases : être un bon coéquipier, prendre ses responsabilités, être la star dans une équipe » a-t-il expliqué au micro d’ESPN, quelques minutes avant le début du Game 1 entre Miami et Boston. « Partout où je suis passé, j’ai eu du succès, et dans ma future équipe NBA, ce sera le même objectif. »

Difficile de le contredire sur ce point : sélectionné pour les trois All-Star Game majeurs du circuit lycéen (McDonald’s All-American, Jordan Brand Classic et Nike Hoop Summit), il a ensuite été nommé meilleur « freshman » de la saison en ACC à l’issue de la saison NCAA, puis dans la « First Team All-ACC » et la « Second Team All-American ».

Points forts

– Un physique prêt pour la NBA. Du haut de ses 2m08 et 112kg, Paolo Banchero a eu un avantage physique évident durant la saison NCAA. Puissant du haut du corps, solide en bas avec des jambes musclées, l’ailier-fort, sans surprise, s’est régalé près du cercle. Au poste bas, en « face-up », au rebond offensif ou en attaquant le cercle après avoir pris de la vitesse, il s’est montré capable de scorer abondamment près du cercle de différentes manières. En NBA, son physique sera son atout majeur, et il devrait pouvoir jouer des coudes dans la raquette dès le premier jour.

– Des qualités offensives impressionnantes près du cercle. Trop puissant pour les arrières et les ailiers grâce à ce physique « Randlesque », trop rapide pour la plupart des intérieurs grâce son dribble fluide (il a joué arrière avant de connaitre une poussée de croissance majeure), Paolo Banchero, dès ses premiers pas sur les parquets NBA, sera un finisseur efficace près du cercle. Il devrait ainsi être une force majeure au rebond offensif et devrait faire gros dégâts en configuration « small ball ». À mi-distance, il a une préférence : un « spin » pour enrouler son défenseur et finir au cercle, encore une fois. Sans être un tireur d’élite, il possède un poignet fiable, avec une mécanique impeccable et des appuis stables. Il a montré à quelques reprises durant la saison NCAA une capacité à tirer en sortie de dribble. Dans une NBA très espacée et souvent axée sur l’isolation, il pourra largement développer cet aspect de son arsenal offensif.

– Un potentiel de « playmaker » à peaufiner. Avec 3.2 passes en moyenne par match la saison dernière, Paolo Banchero a montré des bribes d’un potentiel de « point-forward ». Dans le contexte NBA, entouré de meilleurs attaquants qu’en NCAA et dans un style de jeu bien plus espacé, il peut faire grimper cette moyenne. S’il ne sera jamais le créateur principal d’une équipe en NBA, il peut en revanche s’avérer très précieux comme passeur sur « pick-and-roll », soit dans le « dunker spot » pour son pivot, soit dans les « corners » à 3-points pour les ailiers.

Points faibles

– Un effort défensif à revoir. L’idée ici n’est pas de sous-entendre que Paolo Banchero est un piètre défenseur. C’est même l’inverse : l’ailier-fort a des qualités certaines en défense, notamment grâce à son physique imposant et des appuis rapides, hérités de son passé d’arrière. L’ennui, c’est l’effort et la motivation du joueur dans ce secteur, qui laissent parfois à désirer : une couverture défensive sur « pick-and-roll » ignorée par ci, un tir à 3-points ouvert et incontesté par là soulèvent parfois des interrogations sur son investissement défensif. Mais le natif de Seattle est un joueur intelligent et il a le coffre pour être un défenseur fiable.

– Tir extérieur inconsistant. Avec 33.8% de réussite derrière l’arc l’an passé, pour 3.3 tentatives en moyenne par match, Paolo Banchero n’a pas été vraiment efficace dans cet exercice. Pourtant, la mécanique de tir est là, le placement sur « pick-and-pop » aussi. Mais l’ancien Blue Devil n’est tout simplement pas encore à l’aise dans ce rôle. Rien de surprenant pour un joueur qui a passé les trois ou quatre dernières années de sa vie à dominer physiquement ses adversaires près du cercle. Chez Paolo Banchero, les bases d’un tir à 3-points sont en place, et sont plutôt rassurantes. Maintenant, le joueur doit répéter ses gammes pour devenir fiable dans le domaine.

Comparaison

Julius Randle, pour le physique, l’aisance balle en main pour un joueur de cette taille ; Carmelo Anthony pour les qualités de scoreur à mi-distance et près du cercle.

Pronostic

Sur le podium. Difficile de l’imaginer choisi après la 3e place. À Houston, il serait parfait.