Gary Payton II, champion de père en fils

La route fut longue pour Gary Payton. L’ancien meneur de jeu de Seattle avait attendu sa 16e (et avant-dernière) saison dans la ligue et sa troisième participation en Finals, après 1996 et 2004, pour devenir enfin champion, en 2006 avec Miami.

Pour son fils, Gary Payton II, ce fut plus rapide, mais pas plus facile. On sait que l’arrière de Golden State a mis du temps à s’imposer en NBA et qu’il était même tout prêt de devenir assistant chez les Warriors avant le début de saison !

« C’est énorme », a commenté l’arrière après la victoire qu’il a fêtée avec l’ancien défenseur de l’année. « C’est dingue, je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver. J’ai gagné le trophée plus tôt que le sien. J’ai mon titre désormais et j’ai quelque chose à lui répondre maintenant. Ça fait du bien. »

Le voilà ainsi champion comme son paternel et ce n’est pas si fréquent dans l’histoire. Les Payton ne sont en effet que le cinquième duo père-fils à inscrire leur nom dans le palmarès des champions NBA.

Avant eux, il y a eu le coéquipier de Gary Payton II, Klay Thompson (2015, 2017, 2018 et 2022) et son père Mychal, sacré avec les Lakers dans les années 1980 (1987, 1988). Les Walton évidemment, avec le père Bill (1978, 1986) et le fils Luke aux Lakers (2009, 2010). Sans oublier les Barry, l’illustre papa Rick, champion avec les Warriors (1975), et Brent avec les Spurs (2005, 2007).

Enfin, Matt Goukas fut champion, lui aussi, avec les Warriors lors de la première saison de la NBA (1947) avant que son fils, Matt Goukas Jr, ne le soit avec les Sixers, vingt ans plus tard (1967).

Et si les Rockets avaient remporté le titre en 1986 contre Boston, les Wiggins auraient pu ajouter leur nom à cette petite liste. Mitchell Wiggins, le père d’Andrew, avait à l’époque disputé les Finals face à Larry Bird et sa bande, mais les Celtics étaient trop forts.

