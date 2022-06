Sans contrat, Gary Payton II était prêt à devenir assistant vidéo aux Warriors

Après avoir réussi un bon passage à Washington, en début de saison 2019/20, Gary Payton II n’avait pas transformé l’essai ensuite. Il a fallu attendre cette saison et ses bonnes sorties à Golden State pour qu’il s’installe définitivement dans la rotation d’une équipe. Et pas n’importe laquelle.

La saison passée, le fils de l’ancienne légende des Sonics avait déjà fait un court passage en Californie (dix matches) avant d’être coupé.

Néanmoins, son avenir aurait pu tout de même s’inscrire à Golden State. Sauf que ce n’était plus sur les parquets…

« Je connaissais mes chances et les Warriors me disaient qu’elles étaient minces de rejoindre l’équipe », raconte-t-il à ESPN. « Ils avaient un poste de coordinateur vidéo de libre. J’étais prêt à le prendre, en demandant un entretien pour ce poste afin de rester avec l’équipe et voir comment je pouvais aider. Puis qui sait, entre temps, peut-être qu’un contrat de 10 jours allait venir. »

Finalement, Gary Payton II a eu sa chance et il a décroché un vrai contrat. Une confiance justifiée car le joueur a ensuite été bon dans le courant de la saison régulière, en réalisant la meilleure saison de sa carrière. Mais le finaliste 2022 semblait prêt à franchir le pas, à raccrocher les sneakers pour quelques temps.

« C’est devenu véritablement réel sur le moment », poursuit-il. « Ils m’ont coupé et la suite pour moi, c’était retourner en G-League ou alors de rester proche de cette équipe. J’ai essayé de rester avec eux. Je me suis accroché et j’ai reçu un appel qui me disait qu’ils avaient trouvé une solution, que j’allais rester, mais pas pour être coordinateur vidéo. J’allais être dans le groupe. Donc ça a marché. »