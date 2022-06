Une victoire au parfum de 2015 pour Golden State

Depuis le début des playoffs, Golden State nous a joué plusieurs morceaux de leur « Best Of ». Nous avons eu droit à la performance nucléaire de Stephen Curry lors du Game 4 des Finals. Nous avons eu droit à « Game 6 Klay » pour terminer la série contre Memphis. Draymond Green avait lui aussi joué un match incroyable ce soir-là. Nous avons eu droit à des matchs de feu de Jordan Poole au premier tour contre Denver, mais nous n’avions pas encore eu droit à un match montrant toute la force collective des Warriors.

Ce Game 5 a montré le retour du slogan que les Warriors ont utilisé lors du premier titre de l’ère Curry en 2015, « Strength in Numbers ». Si tout part de Stephen Curry, de son adresse et des ses mouvements, le système de Steve Kerr est construit sur un altruisme forcené. Ça se voit sur le terrain depuis des années mais également sur le banc, avec un Kerr qui n’hésite pas à puiser dans les réserves de son effectif. Tous ses joueurs savent qu’ils ont une chance d’entrer dans leur rotation et cette confiance porte souvent ses fruits.

Après la performance de Stephen Curry lors des quatre premiers matchs de la série, en particulier lors du Game 4, ses coéquipiers avaient clamé haut et fort le besoin de l’aider. Et dans un match où le double MVP a enfin manqué de réussite face à la défense agressive de Boston, le reste des Warriors a répondu présent.

« Steph était tellement chaud qu’on savait qu’il allait sûrement avoir un match comme ce soir mais on a le talent et la profondeur de banc pour compenser ce genre de contre-performances, » expliquait Steve Kerr.

« On a été plus physique avec lui, on a défendu différemment par moment mais on doit pouvoir faire de même sur les autres, » soupirait Ime Udoka qui avait évité de trapper Stephen Curry jusque-là pour ne pas donner du rythme aux autres Warriors. « Quand vous avez Wiggins à 26, Thompson à 21, Payton et Poole en sortie de banc avec 15 et 14, ils ont compensé les points qu’il n’a pas marqués. »

Outre leurs statistiques, revenons sur les séquences clés qui ont permis aux Warriors de l’emporter.

Draymond Green, le détonateur

Après un Game 3 catastrophique, et un Game 4 en progrès mais bien loin de ses standards, Draymond Green s’était montré confiant avec le Game 5. Il a entamé la rencontre avec une intensité qui a déteint sur le reste de ses coéquipiers, permettant aux Warriors de prendre 16 points d’avance après neuf minutes de jeu.

« Il nous a mis sur orbite tôt dans le match, grâce à sa pression défensive, grâce à sa passion, et en imposant un rythme élevé » décrivait Klay Thompson. « Draymond, c’est le cœur et l’âme de cette équipe. »

Dès les premiers instants du match, il a reconnu la façon dont les Celtics défendaient Stephen Curry pour mieux prendre à revers ses adversaires en étant agressif vers le cercle. Steve Kerr n’était pas surpris par la réaction de son joueur.

« Ça fait huit ans qu’on est ensemble » dit-il avec le sourire. « Il est partout en défense, il distribue la balle. Il apporte de l’intensité, de l’énergie, et un esprit de compétition indéniable. Draymond était brillant ce soir. »

Andrew Wiggins, le Monsieur Propre

L’ancien joueur des Wolves a été la métronome chez des Warriors qui ont soufflé le chaud et le froid lors du Game 5. Alors que les Warriors commençaient à perdre le fil en attaque en deuxième quart temps, Andrew Wiggins a fait preuve d’agressivité vers le cercle et a fait payer les Celtics à mi-distance. Il marque 9 points avant la pause pour permettre à son équipe de virer en tête.

« Il joue un rôle crucial pour notre équipe, il le sait, et ça l’a libéré » décrivait Steve Kerr après la rencontre. « Il sait combien on a besoin de lui et il est fantastique. »

Andrew Wiggins en a rajouté une couche en début de quatrième quart temps, en attaquant le cercle. Il continuera sur cette lancée, attaquant systématiquement son vis-à-vis pour aller chercher des points précieux pour garder les Celtics à distance. Il couronnera sa performance d’un dunk autoritaire, symbole du blason qu’il a redoré depuis son arrivée à Golden State.

« Depuis son arrivée, on savait qu’il pouvait nous aider une fois que tout le monde serait de retour » raconte Draymond Green. « Quand il est arrivé, je m’en souviendrai toujours. Thibs (Tom Thibodeau) n’était pas encore avec les Knicks et il m’avait dit qu’on allait l’adorer. Il joue dur. Il défend. Il nous avait aussi dit que Jimmy (Butler) l’adorait. Et si vous êtes soft, ça ne fonctionne pas avec Jimmy. Il a relevé tous les défis auxquels il a dû faire face. Il est énorme, et on a besoin qu’il joue comme ça pour aller chercher cette dernière victoire. »

Klay Thompson et Jordan Poole, les Splash Cousins

Dans le dur en troisième quart-temps, les Warriors s’en sont remis à deux membres de la Splash Family : le petit frère Klay Thompson, et le cousin, Jordan Poole.

Avec moins de quatre minutes à jouer et Golden State à 0/9 à 3-points, Klay Thompson enchaine deux tirs primés de suite pour stopper l’hémorragie. Dans la foulée, Jordan Poole fait mouche dans l’aile avant de marquer au buzzer du troisième quart-temps pour donner un point d’avance aux Warriors. Les Celtics ne repasseront plus devant.

« Jordan met deux gros tirs en fin de 3e et il a également bien débuté le dernier quart temps » souligne Kerr. « Notre manière de répondre à la série de Boston a été la clé du match selon moi. »

La suite ? Après un tir forcé de Poole, un 3-points de Klay Thompson a forcé Ime Udoka à prendre un temps-mort. Puis Jordan Poole va sortir Marcus Smart du match en provoquant une faute technique et une faute offensive. Derrière, le joker des Warriors marque à mi-distance, et ça fait +10 pour Golden State.

Gary Payton II, le revenant

Il y a un peu plus de cinq semaines, Gary Payton II croyait sa saison terminée suite à sa fracture du coude lors du Game 2 contre Memphis. Le 15e homme avait réussi à se créer une place de choix dans la rotation de Steve Kerr. Sa blessure était dévastatrice pour lui mais aussi pour les Warriors.

« On savait qu’il était important pour cette équipe car il nous donne de nouvelles possibilités » décrivait Kerr. « Il savait qu’il avait une petite chance de rejouer si on se qualifiait pour la finale et je l’ai vu bosser comme un fou tous les jours, à faire des sprints, des exercices de défenses avec son bras en écharpe. C’est une bourreau de travail. Il est incroyable. »

Déjà lors du Game 4, GPII avait montré que sa défense pouvait être utile. Cette nuit, il a confirmé, jouant 26 minutes pour limiter l’impact de Jaylen Brown et de Marcus Smart. Il a également montré ce qu’il pouvait faire en attaque grâce à son activité et son nez pour savoir quand couper dans le dos de la défense.

« Il prend des rebonds offensifs, il marque des 3-points dans le corner, il défend, il prend des rebonds offensifs. Il est énorme » souriait Draymond Green. « Nous ne sommes pas surpris par sa performance ce soir et dans cette série. On espérait tous qu’ils puissent revenir car nous savions le genre d’impact qu’il pouvait avoir. »

Un collectif défensif

Malgré la contre-performance offensive de Stephen Curry, les Warriors ont tout de même réussi à dominer les Celtics pendant trois quart-temps. Dans un match où ils ont raté 31 de leurs 40 tentatives de loin, ils ont fait preuve de rigueur, ne perdant que sept ballons, contre 18 aux Celtics.

Les hommes d’Ime Udoka disaient d’ailleurs avant le Game 5 que Golden State ressemblait aux Spurs d’antan. C’est une équipe qui ne baisse jamais les bras et qui ne commet pas d’erreurs grossières. Si vous voulez les battre, vous devez vous employer car ils ne vont donneront pas le match.

Dans ce domaine, c’est l’expérience de Golden State qui parle. On l’a vu lors du Game 4 dans un match qu’ils devaient absolument gagner. On l’a encore vu cette nuit. Lors des deux matchs, ils ont également pu se reposer sur leur défense, limitant Boston à moins de 100 points.

« La clé du match est notre défense, et Steph y a joué un rôle central. Ils ont essayé de l’attaquer sans cesse, et il a tenu le coup » déclarait Steve Kerr. « Gary Payton, Wiggs (Andrew Wiggins), et Draymond ont donné le ton pour notre défense pour pouvoir maintenir cette équipe à 94 points. C’est comme ça que vous gagnez un match de Finals. Ça doit passer par la défense. »

C’est la défense qui fait gagner des titres. C’est aussi un collectif qui sait répondre présent au bon moment. Et grâce à ça, les Warriors sont à 48 minutes d’un quatrième titre en huit saisons.

Propos recueillis à San Francisco.