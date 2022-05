Fauché en plein vol, Gary Payton II souffre d’une fracture du coude !

Rarement, on avait Steve Kerr dans une telle colère. « Dégagez-le du terrain » a-t-il lancé aux arbitres en visant Dillon Brooks. L’ailier des Grizzlies sera expulsé sur le champ après sa faute Flagrante II sur Gary Payton II après seulement trois minutes de jeu dans le Game 2 remporté par les Grizzlies.

Une faute qui n’est pas sans conséquence puisque l’arrière des Warriors s’est blessé au coude gauche. Alors que le joueur doit encore passer une IRM pour voir si les ligaments sont touchés, les premiers examens ont révélé une fracture. A priori, les playoffs sont terminés pour le fils de Gary Payton.

« Brooks a brisé le code des joueurs »

« Je ne sais pas si c’était intentionnel, mais c’était un sale geste. On est en playoffs, cela va être physique et tout le monde va se donner à fond… Mais il y a un code entre les joueurs, et il consiste à ne pas mettre la saison ou la carrière d’un gars en danger en l’attrapant en l’air, et lui frappant la tête. Brooks a brisé le code » a lancé Steve Kerr après la rencontre, estimant que son geste était contraire aux règles sportives.

Un Steve Kerr tellement déçu pour son arrière, passé par le training camp avant de décrocher en cours de saison sa place définitive dans l’effectif des Warriors.

« C’est un gars qui s’est donné tellement à fond ces six dernières années pour essayer de réussir en NBA. Il a finalement trouvé une équipe, et il s’est arraché cette saison. Ces playoffs, c’était le grand moment de sa vie, et un gars débarque et le frappe à la tête en l’air.«

Le coach des Warriors espère qu’Andre Iguodala pourra être en tenue pour la troisième manche, pour aider à contenir le phénomène Morant.