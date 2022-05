Le MVP de la nuit | Ja Morant avec les plus grands !

« On va bien s’amuser ! » C’est ce qu’a hurlé plusieurs fois Ja Morant à Stephen Curry à la fin du Game 2 remporté par les Grizzlies. Cette série est incroyablement excitante avec des exploits individuels, du suspense et hélas des expulsions, même un blessé, et Ja Morant prévient que ça va continuer !

Cette nuit, le meneur des Grizzlies a tout simplement survolé la rencontre avec 47 points, 8 rebonds et 8 passes ! Pour l’anecdote, il rejoint Kobe Bryant et LeBron James, seuls autres joueurs à avoir dépassé à plusieurs reprises la barre des 45 points en playoffs avant 23 ans. Et il en est fier !

Stephen Curry ? Son duel préféré !

D’abord, il faut rappeler que son garde du corps, Gary Payton II, s’est fait découper par Dillon Brooks après trois minutes, et qu’il n’est pas revenu en jeu. Ensuite, les Grizzlies doivent composer avec un Desmond Bane transparent, et toute l’attaque est donc passée par Ja Morant. Et il a répondu présent avec des paniers absolument dingues, comme ce lay-up à la fin de la première mi-temps où il fait preuve de « hang time » et de toucher. Ou celui en fin de match où il casse les chevilles de Jordan Poole sur une feinte avant de marquer.

Pour donner une idée du show Morant, il inscrit les 13 derniers points de son équipe pour arracher la victoire ! Quand on l’interroge sur ses mots hurlés à Curry en quittant le terrain, il s’explique.

« Après le Game 1, il s’est approché de Jarent et moi, et nous a dit : « Ce sera une bataille, et on va bien s’amuser ». J’ai pu lui retourner le message. C’est mon duel préféré de pouvoir jouer face à quelqu’un comme lui. »

Beaucoup de respect chez Ja Morant, futur MVP en puissance. Comme Luka Doncic, il cumule charisme, talent et leadership. Le meneur des Grizzlies a tout pour devenir le prochain visage de la NBA, et ce Game 2 fera partie de ses chefs d’oeuvre. Notamment ce dernier quart-temps dans lequel il inscrit 18 points.

Touché à l’oeil

« J’ai simplement pris ce que la défense me donnait. J’ai mis des 3-points tôt dans le match, et ça m’a mis en confiance, sans me soucier ensuite si ça rentrait ou pas. Ensuite, j’ai joué comme un meneur, et j’ai ressorti la balle quand c’était possible. J’ai vraiment pris ce que la défense me donnait. »

Pour Ja Morant, il s’agissait aussi d’effacer son lay-up manqué dans le Game 1. « Après le premier match, je n’ai réussi à m’endormir que vers 3h ou 4h » raconte-t-il. « J’avais ce lay-up raté en tête. Mais en arrivant ce soir pour le match, je ne pensais qu’à la victoire et à tout ce que je pouvais faire pour y arriver. »

Et ce n’est pas un doigt dans l’oeil qui l’en a empêché. « Sur la fin, je ne voyais plus rien d’un oeil. Mais comme j’ai 20 sur 20 à l’autre oeil, il a compensé » se marre-t-il.