Ja Morant (47 points !) marche sur les Warriors pour arracher la victoire !

Face à des Warriors maladroits malgré de nombreux tirs ouverts (18% à 3-points, et 18 ballons perdus) mais jamais distancés, les Grizzlies ont eu besoin d’un match monumental de Ja Morant, et ce dernier a répondu présent. Le MIP 2022 a marqué 45% des points de son équipe et a agressé le cercle face à une défense de Golden State incapable de l’arrêter.

Sans surprise, les Grizzlies entament fort grâce à un 8-0 mais l’exclusion logique de Dillon Brooks après sa vilaine faute sur Gary Payton II, suivi de 8 tirs ratés de suite permettent à Stephen Curry et aux Warriors de rester dans le coup (22-19). Golden State se précipite toutefois en attaque et le duo Ja Morant – Jaren Jackson Jr, auteurs de 24 des 33 points de leur équipe à 4/8 de loin, en profite pour terminer le premier quart-temps sur un 11-5 (33-25).

Les Warriors ne paniquent pourtant pas. Ils retrouvent Draymond Green, leur concentration monte d’un cran et ils entament le deuxième quart-temps sur un 11-4 pour mettre la pression sur Memphis (37-36).

À l’exception d’un dunk d’Andrew Wiggins qui monte sur Brandon Clarke, les Grizzlies ferment l’accès au cercle grâce à la dissuasion de Jackson Jr. Malgré une adresse extérieure en berne (4/18), les Warriors continuent de rester au contact mais cinq points de Ja Morant dans la dernière minute donnent cinq points d’avance à Memphis (56-51).

Golden State commence le troisième quart-temps en ratant ses sept premiers tirs de loin et Memphis prend onze points d’avance. Entre la sélection de tirs suspecte de Klay Thompson et une passe de Stephen Curry à Xavier Tillman, les Dubs enchainent six minutes ratées mais les Grizzlies ratent l’occasion d’enfoncer le clou (74-64).

Les hommes de Steve Kerr se remettent à l’endroit grâce à l’activité au rebond offensif d’Andrew Wiggins et d’Otto Porter Jr pour finir le quart-temps sur un 13-3 et enchainer dès les premières minutes de la dernière période pour passer devant pour la première fois de la rencontre (83-80) ! Comme le veut la règle de ce match, à chaque fois qu’une équipe a le vent en poupe, elle enchaine les bêtises. Deux balles perdues de Stephen Curry débouchent sur deux tirs primées de Ziaire Williams pour relancer Memphis et lancer le money time (86-83).

La fin de match se transforme en un duel Ja Morant – Stephen Curry et c’est le meneur des Grizz qui prend les choses en mains. Il attaque le cercle sans relâche avec sa main gauche et marque 15 points de suite alors que les Warriors manquent de sang froid pour ralentir et répondre au jeune All-Star. Les Grizzlies s’imposent finalement 106-101 et égalisent avant d’aller à San Francisco pour les Games 3 et 4 ! Ce sera sans Gary Payton II…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une entame de match mouvementée. Il ne fallait pas rater le début de ce Game 2, en particulier les trois premières minutes ! La défense agressive des Grizzlies a limité les Warriors à 0 sur 5 aux tirs et a provoqué 4 ballons perdus mais une faute dangereuse de Dillon Brooks sur un Gary Payton II qui partait au dunk lui a valu une Flagrant 2 logique et une expulsion. Dans la foulée, Draymond Green, victime d’un coup de coude au visage, le rejoint aux vestiaires le visage en sang. Si Green reviendra sur le terrain, Payton II prendra la direction de l’hôpital pour passer une radio. Verdict : fracture du coude gauche. Steve Kerr n’épargnera d’ailleurs pas les Grizzlies lors de son interview sur TNT après le premier quart temps : « Leur début de match n’était pas physique, c’était sale ! »

– Des Warriors à l’envers. Avant le début de cette série, les Warriors pensaient dominer avec leurs tirs à 3-points et souffrir dans la raquette. Lors du Game 2, c’était l’inverse. Golden State a terminé la rencontre à 7 sur 38 à 3-points, contre 14 sur 45 pour Memphis. L’équipe est restée dans le match en troisième quart-temps grâce à l’activité d’Andrew Wiggins et d’Otto Porter Jr au rebond offensif. Les Dubs ont d’ailleurs de nouveau gagné la bataille du rebond (52-47) et celle des points marqués sur secondes chances (20-10). Ils ont également dominé dans la raquette (60-42). Il est rare de voir les Warriors, maladroits à ce point, et on peut penser qu’ils retrouveront de l’adresse à domicile.

– Ja Morant domine le dernier quart-temps. Le meneur a attaqué le cercle pendant toute la rencontre mais en particulier dans les dernières minutes. Il a en effet marqué 18 points dans la dernière période dont les 15 derniers points de son équipe ! Gary Payton II sorti sur blessure, le meneur des Grizzlies sait qu’aucun Warrior ne peut l’arrêter et il a raison. Andrew Wiggins, Klay Thompson et Jordan Poole ont tous souffert face à lui et Steve Kerr et son staff vont devoir rapidement s’ajuster. Les aides sont arrivées trop tard et si Ja Morant peut décoller, c’est terminé. Il a produit un festival de lay-ups et de floaters face à des Warriors qui manquent de taille pour protéger le cercle.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Le meneur des Grizzlies a égalé son record de points en playoffs en marquant 47 points à 48% aux tirs, mais en ajoutant également 8 rebonds et 8 passes décisives. Il a porté son équipe en fin de match pour aller chercher cette deuxième manche.

✅ Ziaire Williams. Absent lors du Game 1, le jeune ailier a marqué quatre tirs primés importants, dont deux en dernier quart-temps, pour relancer son équipe. Il a également fait du bon boulot sur Stephen Curry. C’est le facteur X du match.

✅ ⛔ Jaren Jackson Jr. Il a démarré le match en trombe avec 10 points en premier quart-temps avant de disparaitre de la circulation en attaque (12 points au total). Même s’il a dû quitter ses partenaires avec six fautes à quatre minutes de la fin, il a tout de même fait un boulot énorme pour protéger le cercle.

✅ ⛔ Jordan Poole. Le sixième homme des Warriors a marqué 20 points à 50% de réussite mais il a souvent trop tenté. Il s’est perdu dans ses dribbles, a perdu 3 ballons, et a été ciblé en défense par Memphis.

✅ ⛔ Andrew Wiggins – Otto Porter Jr. Eux aussi maladroits (7 sur 20 à eux deux), les deux ailiers ont toutefois été impressionnants dans leur agressivité et leur effort au rebond, offensif comme défensif, pour garder les Warriors en embuscade.

⛔ Stephen Curry. Le double MVP a fini meilleur marqueur de son équipe avec 27 points mais il a eu besoin de 25 tirs, dont un 3 sur 11 à 3-points qui fait tache. Il a pris 9 rebonds et délivré 8 passes décisives mais a également perdu 5 ballons dont deux en dernier quart-temps.

⛔ Klay Thompson. Comme lors du Game 1, il a manqué d’adresse (12 points à 5 sur 19 aux tirs, dont 2 sur 12 à 3-points). Beaucoup de mauvais choix dans ses tirs.

LA SUITE

Game 3 : dans la nuit de samedi à dimanche à San Francisco.