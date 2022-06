Plutôt ange que Draymond

Il n’aura suffi que de quelques possessions pour comprendre que Draymond Green était dans un bon soir. Un lay-up main gauche réussi, des grosses défenses sur Jaylen Brown, puis ce dunk avec la faute après avoir enrhumé toute la défense des Celtics. Au tableau d’affichage, il y a 12-4, et Ime Udoka prend un premier temps-mort.

Comme dans le Game 4, c’est un Draymond Green calme et serein qui a débuté la rencontre. Pas d’aboiement. Pas de course folle en attaque. Pas de passes mal assurées. Pas de shoot sans conviction. Cette nuit, on a vu le meilleur Draymond Green de ces Finals, et ça change évidemment beaucoup de choses. Surtout un soir où Stephen Curry est maladroit, que Kevon Looney est dans un soir sans, et qu’il faut gagner au forceps.

« Je me sens davantage comme moi-même, agressif des deux côtés du terrain. Mais je me sentais déjà davantage moi-même dans le Game 4, après cet atroce Game 3 » a-t-il réagi. « Il faut continuer de s’appuyer là-dessus. Ce soir, c’est un très bon début, j’ai l’intention de débuter le Game 6 avec la même énergie et les mêmes efforts. »

« Draymond est le coeur et l’âme de cette équipe »

Comme ses coéquipiers, Draymond Green a ensuite baissé de pied. La faute à des Celtics plus adroits et plus mobiles, mais aussi à des fautes personnelles. Pour la troisième fois en cinq matches, il a fini avec six fautes ! C’est heureusement sans conséquence, et le plus important, c’est qu’il soit resté dans son match. On l’a vu se chamailler avec Jayson Tatum avant un temps-mort, mais rien de bien méchant, et il a gardé son sang-froid jusqu’au bout pour terminer avec 8 points, 8 rebonds et 7 passes à 50% aux tirs.

De quoi satisfaire Steve Kerr qui a mis en avant la défense de ses joueurs avec 94 points encaissés seulement.

« C’est un gars que je regarde depuis huit ans… Draymond est toujours en place en défense. Il distribue le jeu. Il apporte cette intensité, cet esprit de compétition et cette énergie. Je l’ai trouvé brillant ! »

Même discours chez Klay Thompson, ravi de pouvoir compter sur un tel phénomène en deuxième rideau. « Draymond nous a permis d’être dans le rythme très tôt par sa pression et son courage, à traverser le terrain d’un bout à l’autre. Draymond est le coeur et l’âme de cette équipe« .