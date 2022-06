« Incroyable », « unique », « immense »… Stephen Curry les a tous bluffés !

Tout le monde vous le dira, Stephen Curry est l’une des superstars les plus modestes de l’histoire de la NBA. Il emploie rarement le « je » et met toujours en avant l’équipe, et cette nuit encore, il ne s’est pas enflammé après son match d’exception : 43 points, 10 rebonds, 4 passes à 65% aux tirs. Une perf’ qui restera pourtant dans les annales car les Warriors ont gagné dans une salle mythique et repris l’avantage du terrain. Mais où placer cette performance dans la déjà magnifique carrière de Curry, et plus particulièrement en finale NBA ?

« Je pense sans doute que c’est en numéro 1 » estime Klay Thompson, son frère d’armes. « Ce que je veux dire, c’est que c’était un match à gagner absolument, et il le fait avec une telle efficacité aux tirs, il prend 10 rebonds, et ils l’ont ciblé en défense. Sa condition physique est sans égal en NBA. Steph a joué de manière incroyable ».

« Il a simplement montré combien c’était choquant qu’il ne soit pas dans le meilleur cinq de l’année »

Thompson a aussi noté la rage de son coéquipier. Rarement, Curry avait autant extériorisé sa volonté de gagner et sa joie.

« Je l’ai vu montrer tellement d’émotion, et le courage de cet homme est incroyable » poursuit le shooteur de Golden State. « Vous savez, certains prennent pour acquis ce qu’il fait chaque soir, mais il nous a portés sur ses épaules, et on doit l’aider lundi. Il a simplement montré combien c’était choquant qu’il ne soit pas dans le meilleur cinq de l’année. Peu importe, ce sera pour l’année prochaine. »

Très remonté contre les arbitres en début de match, au point de prendre une technique, Steve Kerr a mis beaucoup de temps à retrouver son calme. Le coach des Warriors a tenté des paris, avec un nouveau cinq de départ, mais aussi en laissant Curry sur le banc en début de 4e quart-temps. La victoire en poche, il n’a qu’un mot à dire à son joueur : « Merci ! »

« Ce qui le rend unique, c’est que son caractère, sa force et sa personnalité sont au niveau de ses qualités et sa condition physique. Tout ne fait qu’un », a déclaré Kerr. « Il se préoccupe tellement des autres. Il se donne tellement à fond, il est si facile à coacher. Le jour où j’arrêterai d’entraîner, je prendrai du recul et je dirai simplement merci à Steph. Soir après soir, il a fait en sorte que tout soit plus simple pour notre franchise et pour tout le monde. C’est juste quelqu’un d’unique, comme joueur, comme personne. »

« Quand Steph a la balle, parfois, il suffit de regarder »

Comme Stephen Curry, Andrew Wiggins a signé un « double double ». Un gros « double double » (17 points, 16 rebonds) même, et il est aux premières loges pour découvrir le phénomène.

« Tout ce qu’on peut faire, c’est regarder » résume le Canadien. « Quand Steph a la balle, parfois, il suffit de regarder et de voir ce qu’il va faire. C’est le genre de joueur qui peut être dans la zone, tout en impliquant tout le monde. Pour être franc, dès qu’il entre sur le terrain, je pense simplement que Steph va être Steph. Peu importe qui on affronte ou comment il se sent. J’ai l’impression que s’il entre sur le terrain, il est prêt et il va dominer comme il l’a fait ce soir. »

Même situation pour Jordan Poole qui découvre le très, très, très haut niveau dès sa 3e saison. De mieux en mieux dans le jeu, et même en défense, il a assisté à un « one man show » de son meneur de jeu.

« C’est immense, ce qu’il a fait… On n’aurait pas gagné sans lui… Et je ne sais pas si on peut dire « Au-delà de 43 points et 10 rebonds », car 43 points et 10 rebonds, c’est fou, surtout en finale NBA. C’est notre leader, et c’est comme ça qu’il est. C’était un match immense. Un match immense ! Et on en avait besoin. »