Le MVP de la nuit | Le chef-d’oeuvre de Stephen Curry

« Porter son équipe sur ses épaules« . Une expression que LeBron James a illustré pendant quatre finales de suite face aux Warriors. Aujourd’hui, c’est au tour de Stephen Curry de se retrouver dans cette position, et le double MVP a tout simplement réalisé son meilleur match dans une finale NBA. Il a été éblouissant, héroïque, magnifique…

Les qualificatifs manquent, tant Stephen Curry a fait mal aux Celtics par ses 3-points venus d’ailleurs. C’était le Curry de 2015 ou 2016, capable de mettre des tirs dans les positions les plus acrobatiques. Un vrai travail de sape qui a fini par achever les Celtics, soudainement très maladroits de loin. Un Curry qui donne confiance à tout un groupe, et qu’on avait rarement vu aussi emporté dans ces réactions. Il rend d’abord hommage au groupe.

« Je suis très fier de notre groupe. On s’est dit beaucoup de choses ces dernières 24 heures, sur notre manière de revenir dans la série et de gagner dans cette salle. On a enfin trouvé des solutions dans le 4e quart-temps avec plusieurs « stops » et de la finition de l’autre côté du terrain. Mais c’est dingue car je pense qu’on peut encore mieux jouer. C’est énorme de gagner ici, on reprend l’avantage du terrain. »

« Il faut garder son sang-froid, sa confiance »

À titre individuel, que retenir de sa partie ? Ce « floater » après avoir enrhumé Marcus Smart et Robert Williams ? Ces deux 3-points inscrits après des poussettes dans le 3e quart-temps ? Ou peut-être ce gros rebond offensif suivi d’un lay-up facile ? La partition de Stephen Curry n’est pas parfaite, et pourtant, c’est un chef-d’oeuvre : 43 points, 10 rebonds, 4 passes. À 17 sur 26 aux tirs, dont 7 sur 14 à 3-points. Il devient le troisième joueur le plus âgé à franchir la barre des 40 points dans un match des Finals. Les deux autres ? Michael Jordan et LeBron James.

Face à lui, il y a pourtant le meilleure défenseur de la NBA (Marcus Smart) et la meilleure défense de la NBA ! Sans oublier qu’il s’était tordu la cheville dans le Game 3…

« C’est ma 6e finale » explique-t-il quand on l’interroge sur sa performance malgré une gêne au pied. « Il faut garder son sang-froid, sa confiance. On sait ce qu’il faut faire, il faut être endurant et j’ai simplement joué mon jeu habituel… Je suis reconnaissant de la dureté de l’équipe ce soir, de la densité physique pour bien débuter le match. C’est ce qui nous a permis de rester dans le match. Vous l’avez vu dans notre réaction après le match, c’est une énorme victoire pour nous ».

Mais que pense-t-il de sa performance ? Elle est exceptionnelle, et aura sa place parmi les plus grandes performances de l’histoire. Sa réponse est à son image : « Je ne classe pas mes performances. Seule la victoire m’intéresse. »