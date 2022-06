Bousculé et maladroit, Stephen Curry s’est adapté

Après son immense performance à Boston dans le Game 4 (43 points), comment Stephen Curry pouvait-il faire aussi bien ? Allait-il encore tutoyer les sommets ? Dans ce Game 5, le meneur de jeu des Warriors a réalisé un de ses matches les plus mémorables.

Mais pas vraiment de la bonne façon. En effet, en finissant avec un 0/9 à 3-pts, la star de Golden State n’a pas trouvé la cible derrière l’arc pour la première fois de sa carrière dans un match de playoffs !

De l’impact, même sans marquer à 3-points

Il faut même remonter au 8 novembre 2018, soit 233 matches de suite, pour le voir finir une rencontre en NBA sans avoir frappé à 3-pts… C’est dire si c’est historique pour le meilleur shooteur de tous les temps.

« Bien sûr que, en tant que shooteur, ça ne me satisfait pas », a confirmé Stephen Curry en conférence de presse, après avoir terminé ce Game 5 avec 16 points à 7/22 au shoot. « On veut toujours avoir de l’impact dans ce domaine. On a surmonté un 9/40 à 3-pts pour l’équipe et un 0/9 pour moi en gagnant tout de même. J’ai hâte de rebondir. »

Si Ime Udoka avait annoncé, avant la rencontre, ne pas vouloir changer sa stratégie défensive sur le MVP 2015 et 2016, les Celtics n’ont clairement pas laissé autant d’espaces que précédemment à Stephen Curry. La défense a été plus agressive et le shooteur a souvent été obligé de tenter sa chance de trop loin.

« Je savais qu’il y aurait des ajustements en défense sur le pick-and-roll, car j’avais des tirs ouverts. Ils ont été plus tranchants, plus hauts sur le pick-and-roll », analyse le meilleur marqueur des Finals, avec ses 30.6 points de moyenne. « Je n’ai pas eu autant de tentatives et, on le voit bien, je n’ai rien mis dedans. Le reste du temps, j’ai utilisé leur agressivité contre eux. Je suis allé dans la raquette, et je n’ai pas perdu mon agressivité même sans mon adresse habituelle. »

Huit passes, un ballon perdu

Avec 8 passes décisives et seulement un petit ballon perdu, le triple champion a compensé sa maladresse. Ces derniers temps, Steve Kerr a insisté sur la défense de son meneur, trop sous-estimée selon lui, et cette fois, Stephen Curry a mis l’accent sur d’autres facettes de son jeu, éclipsées par ses prouesses au tir extérieur.

« Mon shoot, c’est ce que les gens remarquent en premier. Toujours. Je ne peux rien contre ça. Mais quand on regarde les matches, il ne s’agit pas que de cela. On répond à la défense adverse et on essaie d’avoir des bons tirs. Et je sais que j’ai un énorme impact là-dessus, que de bonnes choses arrivent en général, que je marque ou non. J’ai confiance, je sais que je n’ai pas à trop forcer dans certaines situations. Parfois je le fais, mais ce match a prouvé que je pouvais avoir de l’impact et attirer l’attention de la défense sans même mettre un tir primé. J’en suis fier. »

Le droit de passer à côté, l’envie de rebondir dans le Game 6

Les Warriors ont gagné ce Game 5 si important et après avoir marqué 31, 29, 34 et 43 points dans ces Finals, Stephen Curry a pu compter sur un collectif pour le soutenir durant sa soirée difficile, avec Andrew Wiggins évidemment (26 points), le meilleur joueur du match, mais aussi Klay Thompson (21), Draymond Green (8), Gary Payton II (15) et Jordan Poole (14 points).

« Je pense que Stephen avait sans doute le droit de faire un tel match », annonce Steve Kerr. « Il shootait tellement bien jusqu’à maintenant qu’on savait qu’à un moment ou un autre, il aurait une soirée compliquée. Même le meilleur shooteur du monde peut vivre des matches comme ça. Heureusement, ça n’arrive pas souvent. La défense de Boston a fait un excellent travail. Ils ont mis plus de pression sur lui au début des pick-and-roll. On s’y attendait. Après, il a manqué des tirs ouverts aussi. C’est toujours une combinaison des deux. »

Le coach, comme Klay Thompson et Draymond Green, s’attend donc à une réaction de sa superstar dans le prochain match. Stephen Curry ne reste jamais très longtemps maladroit et avec la perspective du titre et d’un très probable trophée de MVP des Finals, en cas de succès, au bout du Game 6 à Boston, il a encore plus de raisons pour se réveiller.

« J’aime voir Stephen réagir après un match comme ça, j’aime sa capacité à rebondir », commente Steve Kerr. « Je sais qu’il va répondre. Il va penser aux shoots qu’il a manqués et c’est une bonne chose. J’espère qu’il va revenir à sa moyenne classique et c’est effrayant quand il fait ça », poursuit Klay Thompson. « Il va être remonté pour le Game 6, c’est exactement ce dont on a besoin », conclut Draymond Green.