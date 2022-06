Le MVP de la nuit | Andrew The Giant

Auteur d’un énorme double-double dans le Game 4, Andrew Wiggins a confirmé qu’il avait franchi un cap avec tout simplement son meilleur match de la saison ! C’est la première fois de la saison, et des playoffs, qu’il termine meilleur marqueur et meilleur rebondeur de son équipe.

Devenu All-Star cette saison, l’ancien ailier des Wolves est tout simplement transformé, et il signe un nouveau match plein avec 26 points, 13 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre. Le tout à 12 sur 23 aux tirs, et ce que ne disent pas ces chiffres, c’est son immense impact en défense sur Jayson Tatum.

Andrew Wiggins est devenu un « two-way player », et ce Game 5 en est la parfaite démonstration. « J’ai juste attaqué le cercle. Tôt dans le match, j’ai trouvé du rythme, et j’avais simplement en tête de garder cette agressivité » explique-t-il à propos de ses prises de risque.

Alors qu’il a brillé en tant que « role player » toute la saison, dans ce rôle de lieutenant et de couteau-suisse, le Canadien s’est lâché dès les premières minutes. Fadeaway, prise des intervalles, montée de la balle, contre sur Jaylen Brown… Andrew Wiggins est lâché, et les Warriors prennent 16 points d’avance !

« Il n’est pas All-Star par hasard » rappelle Draymond Green. « Plus le défi est grand, plus il y répond. On veut un joueur comme ça. Plus le niveau est élevé, plus il répond, et plus il joue son meilleur basket. »

Et puis, Boston se réveille, et plus particulièrement Jayson Tatum. Les 3-points pleuvent de partout côté vert, et les Warriors n’en mettent plus un. Alors Andrew Wiggins décide de s’occuper de Jayson Tatum. Le duel est âpre, et l’ailier de Golden State ne lâche pas un centimètre. La superstar de Boston envoie des « airballs », et son adversaire prend le dessus. De l’autre côté du terrain, Klay Thompson et Jordan Poole libèrent la salle à coups de 3-points, et les Warriors repassent devant avant le dernier quart-temps.

« C’est la chance d’une vie… Je me suis tellement donné à fond pour en arriver là »

Stephen Curry, qui vit une soirée cauchemar, est sur le banc. Les Warriors ont besoin d’un second souffle, et c’est Andrew Wiggins qui l’apporte. Dominateur au rebond, il s’offre un coast-to-coast, puis il s’élève pour un dunk rageur. On retrouve les 16 points d’avance. Les Celtics sont KO, et Andrew Wiggins savoure.

« On est là et on a faim ! » explique-t-il à propos de ce dunk. « J’essaie de faire toutes les petites choses qui permettent de gagner un match. C’est tout. Qu’il s’agisse de marquer, de prendre des rebonds, de défendre… Tout ce qu’on me demande de faire, je le fais. »

Jeudi, lui et ses coéquipiers vont jouer un match pour le titre. Ce sera une première pour lui. Il y a quelques années, beaucoup le considéraient comme un loser. Aujourd’hui, il est à une victoire de sa première bague !

« Je suis très excité… C’est la chance d’une vie… Je me suis tellement donné à fond pour en arriver là. Donc, je suis excité et impatient. »