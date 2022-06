Ime Udoka ne compte pas bouleverser sa stratégie défensive sur Stephen Curry

Avec leur « drop coverage », les Celtics laissent beaucoup d’espace à Stephen Curry, lui permettant de briller comme jamais dans ces Finals. Néanmoins, cette stratégie éteint totalement Draymond Green et Ime Udoka pense donc que c’est la bonne approche pour battre Golden State. Pas de bouleversement en vue pour le Game 5, donc.

« On ne le presse pas autant (pour le faire lâcher le ballon) comme c’était le cas avec Durant ou d’autres équipes », détaille ainsi le coach. « Une partie de la réponse vient de ses coéquipiers, et des créateurs qu’il possède à ses côtés. De notre côté, on s’appuie sur notre défense en un-contre-un. Nos gars utilisent leur taille pour contester les tirs. »

Ime Udoka confirme que les Celtics peuvent peut-être davantage mixer les défenses, mais le plan est assumé.

« On peut mélanger certains trucs, être plus physique, passer sous l’écran quand il est très loin. On a été plutôt bon sur ça. Mais le fait est qu’il est un créateur incroyable, et spontané. C’est dur de le presser, par rapport à d’autres gars qui ne veulent pas lâcher la balle. Parce qu’il trouve des gars immédiatement dans l’espace. Et évidemment, c’est là que Draymond est à son meilleur niveau, quand il peut créer pour les autres. »

L’entraîneur de Boston veut donc avant tout priver les Warriors du jeu secondaire généré par Draymond Green sur les prises à deux sur Stephen Curry. Et il répète que la stratégie fonctionne bien jusqu’à présent, le problème des Celtics étant plutôt du côté offensif que du côté défensif sur ces Finals.

« Si on avait joué en attaque de la bonne façon, on en serait à 3-1, au moins, actuellement » assure-t-il ainsi. « La défense va bien. Avec nous, comme je l’ai déjà dit, il s’agit surtout de bien jouer de l’autre côté du terrain. Ils scorent environ 107 points par match (108, 107, 100 et 107). Ils ont inscrit 100 points sur un match (le Game 3). De notre côté, on a inscrit 121 et 116 points (120, 88, 116, 97 en fait). Notre équilibre doit surtout être meilleur en attaque. On doit continuer de le faire travailler de ce côté, et faire confiance à ce qu’on fait en défense, même si ça lui offre quelques bons tirs, avec ou sans ballon, puisque ça permet de contenir les autres. »