Stephen Curry, de point faible à défenseur sous-estimé

Est-ce que Stephen Curry est devenu un « two-way player », cette catégorie de joueurs aussi efficaces en attaque qu’en défense, comme peuvent l’être un Jimmy Butler, un Kawhi Leonard ou encore un Paul George. A l’instar d’un Jayson Tatum depuis la série face aux Nets, Stephen Curry semble avoir marqué les esprits dans ces playoffs par son agressivité sur le porteur de balle, sa capacité à « switcher » sur les écrans, ou encore sa mobilité.

Pour Steve Kerr, c’est bien simple, son meneur n’est plus un point faible en défense.

« Il est très sous-estimé » précise-t-il. « Il est plus physique qu’on ne le dit. Il est vraiment compétitif. Il s’en tient au plan de jeu. Il n’a pas peur d’y aller et d’être très agressif. Mais il le fait avec toute son expérience. Il sait où mettre la limite. Au fil des ans, il lui est arrivé d’avoir des problèmes de fautes. Je pense qu’il s’améliore de plus en plus pour ce qui est de ne pas atteindre les limites, mais de rester devant son joueur et de stopper la pénétration. »

« Je pense qu’on peut voir le changement sur le plan physique par rapport à il y a six, sept ans »

Y a-t-il eu un déclic dans ces playoffs ? « Je pense que cela s’est vraiment développé au cours des trois ou quatre dernières années » poursuit le coach. « C’était au cours de cette période où nous avons joué Houston et Cleveland en playoffs, deux équipes qui le ciblaient constamment. Il était déjà un assez bon défenseur à l’époque. Je pense qu’il a senti ce que les équipes allaient faire, et cela a influencé son programme d’intersaison. Il est devenu plus costaud. Je pense qu’on peut voir le changement sur le plan physique par rapport à six, sept ans en arrière. »

Pour Steve Kerr, la capacité à encaisser les écrans, et à suivre son attaquant, n’est pas donné à tout le monde. « Il a augmenté sa condition physique au point de pouvoir défendre sur 50 pick-and-rolls, et de suivre le joueur à 50 reprises. Peu de gens peuvent faire ça. »

« Les équipes avaient l’habitude de le cibler sur chaque action »

Des propos qui rejoignent ceux de Draymond Green après la deuxième manche. L’intérieur des Warriors avait déjà souligné les qualités défensives de son coéquipier de toujours.

« Il n’est jamais mis en avant pour cela » regrettait l’ancien meilleur défenseur de la NBA. « Cela fait deux ans que je dis combien il a progressé en défense. Les équipes avaient l’habitude de le cibler sur chaque action, et de l’attaquer en un-contre-un. Mais ça ne fonctionne plus. Il est bien sur ses jambes, il défend, et on est derrière lui en cas de besoin. Mais il a moins besoin de nous qu’avant, et c’est génial. »

Au passage, il avait vanté les qualités physiques de son coéquipier. « J’avais aussi dit combien il était plus costaud. Il est capable de défendre son terrain, ce qui fait qu’il n’est pas en mesure d’être déstabilisé, et cela a été énorme pour nous. Je ne suis pas surpris qu’il pratique ce type de défense. C’est ce qu’il fait depuis plusieurs saisons. »

Interrogé sur les déclarations de son coach et de ses coéquipiers, Stephen Curry reconnaît que c’est surtout physiquement qu’il y a du changement.

« Cela a toujours été un point essentiel pour essayer de gagner des matchs et de faire son travail. Au cours de ma carrière, le développement physique au fil du temps m’a évidemment aidé, et j’y ai consacré beaucoup de travail » reconnaît-il. « Mais au final, depuis mon année de rookie jusqu’à aujourd’hui, tout a toujours été une question d’effort et d’attention, pour surmonter les limites physiques des matches ou autres. Si vous faites des efforts, de bonnes choses se produiront. Et vous continuerez à vous améliorer. Donc ça a toujours été un point essentiel, et je le fais juste mieux maintenant. »