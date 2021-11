Les dirigeants des Raptors avaient vu juste en plaçant OG Anunoby aux côtés de la paire VanVleet-Siakam, parmi les leaders cette nouvelle ère après le départ de Kyle Lowry. L’ailier, qui sortait d’une saison à près de 16 points par match, a confirmé son bon début de campagne par une performance de choix cette nuit au Madison Square Garden.

Auteur de 36 points (record en carrière), 6 rebonds et 2 passes décisives, il a grandement contribué au retour victorieux des siens (104-113) à New York.

Au Garden comme dans son jardin

OG Anunoby n’a pas été loin de réaliser le match parfait, se permettant même de placer quelques paniers sur la tête de Julius Randle. On retiendra aussi son énorme alley-oop en fin de troisième quart-temps, son « step-away » à 3-points devant RJ Barrett ainsi que son panier inscrit du bout des doigts pour sécuriser la victoire.

Même s’il est un joueur majeur de l’effectif de Nick Nurse, OG Anunoby est ainsi devenu l’arme principale de la franchise canadienne aux côtés de Gary Trent Jr.

Il faut d’ailleurs croire qu’il se sent à l’aise au Madison Square Garden, lui qui avait déjà réalisé l’un de ses meilleurs matchs de l’exercice précédent sur le parquet des Knicks en fin de saison dernière (27 points).

« Tu as tes coéquipiers qui viennent te parler, te dire de continuer comme ça, les coachs aussi, te disent de faire de ton mieux », a-t-il décrit après la rencontre. « J’ai essayé d’être agressif, d’aller très tôt sur la ligne des lancer-francs, finir près du cercle, et mettre mes tirs ouverts. Et de rester agressif ensuite, en shootant avec confiance, en provoquant des stops pour courir en transition ».

Encore une marge de progression en attaque

Si Toronto croit beaucoup en son ailier de 24 ans, c’est notamment par rapport à cette marge de progression qui peut faire de lui l’un des meilleurs « two-way players » de la ligue. Pour l’heure, Nick Nurse le voit toujours comme l’un de ses meilleurs défenseurs. L’objectif est à présent qu’il maintienne cette constance en attaque.

« OG a toujours été un bon défenseur, depuis le premier jour où il est arrivé. Il accorde beaucoup d’importance à cet aspect du jeu. Et comme vous le savez, on travaille beaucoup avec lui pour le développer en attaque, en lui donnant plus d’opportunités. L’objectif n’est pas non plus qu’il s’épuise et se retrouve sans essence dans le réservoir de l’autre côté du terrain. Parce qu’on le considère vraiment comme l’un des tous meilleurs défenseurs de la ligue. Il est en forme, c’est très bien. Ça lui permet de jouer dur des deux côtés », a glissé le coach des Raptors.

Pour l’aider à franchir ce cap, Nick Nurse le fait jouer un peu plus sur ce début de saison et lui donne surtout plus de tirs (5 de plus en moyenne par match sur ce début de saison par rapport à 2020-2021). Et même si OG Anunoby n’avait pas encore dépassé la barre des 25 points avant cette nuit, le coach des Raptors restait confiant.

« Je pense juste qu’il n’avait pas eu d’opportunités jusqu’à présent. Parfois, ça dépend comment ça tourne. On n’a probablement pas suffisamment mis de pression près du cercle pour pouvoir ressortir nos ballons, ce qui l’a un peu privé d’espace, c’est tout. Mais encore une fois, il défend très bien, il joue très dur, il va s’arracher sur des ballons perdus, ce genre de choses. C’est bien de voir le ballon « le trouver » un peu. Il a mis de gros tirs. On en arrive maintenant à un point où lorsque le ballon lui revient, on attend de lui qu’il mette tous ses tirs. Il devient vraiment ce joueur dont on ne peut pas se passer ».