En difficulté, Golden State relativise grâce à son expérience des Finals 2015

« Nous n’allons pas surréagir, nous avons déjà été dans cette situation par le passé, il y a comme un air de 2015. »

Interrogé cette nuit à la sortie de la défaite face aux Celtics (116-100), Klay Thompson a expliqué que les Finals de cette année lui rappelaient celles de 2015, jouées contre les Cavaliers. Il faut dire que, durant celles-ci, les Warriors étaient également menés 2-1 après le Game 3, comme c’est le cas sept ans plus tard.

« On est menés 2-1 et ils jouent de manière similaire, avec beaucoup de un-contre-un, d’attaques vers le cercle, d’espacement du terrain avec de très bons shooteurs, donc c’est très similaire », détaillait l’arrière All-Star, concernant les similitudes qui peuvent exister entre les Cavs de 2015 et les C’s de 2022. « Bien sûr, ils possèdent aussi quelques très bons joueurs. Ils n’ont pas LeBron James, mais ils ont des joueurs de calibre All-NBA comme [Jayson] Tatum et [Jaylen] Brown qui frappe à la porte. Comme nous sommes menés 2-1 lors des Finals et que nous sommes déjà passés par là, nous pouvons compter sur notre expérience. »

Klay Thompson ne souhaite logiquement pas s’inquiéter, alors que Golden State est pourtant en danger dans ces Finals 2022. Une situation rare mais pas inédite car, avant cette année, on se rappelle que les hommes de Steve Kerr ont déjà été menés quatre fois 2-1 dans une série de playoffs…

– 2015 : demi-finale de conférence face aux Grizzlies (victoire 4-2)

– 2015 : Finals face aux Cavaliers (victoire 4-2)

– 2016 : finale de conférence face au Thunder (victoire 4-3)

– 2019 : Finals face aux Raptors (défaite 4-2)

Que proposer pour renverser Boston ?

Même si les contextes étaient relativement différents par le passé (notamment en 2015, car Kyrie Irving et Kevin Love étaient blessés chez les Cavs), les Warriors ont des raisons d’espérer dans ces Finals 2022.

Le Game 4 de vendredi soir, qui se disputera encore dans un TD Garden hostile, revêtira donc une importance capitale pour les « Dubs », toujours invaincus après une défaite dans ces playoffs (cinq victoires en cinq matchs).

« Il n’y a rien de spécial, la situation est comme elle est », notait de son côté Stephen Curry, toutefois diminué physiquement. « Nous sommes à l’extérieur, la victoire sera impérative dans le Game 4. C’était déjà le cas après le Game 1 et nous avons pris le Game 2. Bien sûr, nous avons encore l’impression de pouvoir remporter cette série. Il faudra venir avec la bonne intensité et de la concentration dans le Game 4. Mais, pour aller dans le sens de Klay [Thompson], ça nous aide de savoir que l’on a déjà un peu tout vécu depuis huit ans et que l’on peut se servir de cette expérience quand vous en avez besoin pour rester en vie dans une série. »

Reste à savoir si, comme en 2015, Steve Kerr proposera un nouvel ajustement tactique pour renverser Boston. À l’époque, face à Cleveland, le coach de Golden State avait ainsi opté pour le « small ball » en insérant Andre Iguodala dans son cinq de départ, en lieu et place d’Andrew Bogut.

Mais, sept ans plus tard, « Iggy » ne paraît plus en état de peser et les Warriors semblent avoir moins d’armes à leur disposition pour embêter ces Celtics. Des Celtics portés par un super tandem Jayson Tatum — Jaylen Brown, qui contrôlent la raquette comme rarement. Laissant les « Dubs » avec des doutes plein la tête, malgré leur expérience…