Le MVP de la nuit | Les deux visages de Jayson Tatum

Après douze minutes, il ne faisait aucun doute que Jaylen Brown serait le MVP de la soirée en cas de victoire des Celtics. L’arrière de Boston a été flamboyant en première mi-temps avec 22 de ses 29 points, et c’est lui qui a mis son équipe sur les bons rails, et surtout les Warriors dans les cordes. Mais sur l’ensemble du match, et même s’il est plus maladroit que son coéquipier, on opte pour Jayson Tatum par sa capacité à laisser venir le match à lui, et par son punch dans le dernier quart-temps.

Comme dans le Game 1, Jayson Tatum a d’abord fait jouer les autres, avec quelques superbes caviars comme cette passe renversée pour Payton Pritchard en première mi-temps, ou ce superbe décalage pour le 3-points de Marcus Smart dans le dernier quart-temps. Jayson Tatum a aussi planté quelques 3-points dans le deuxième quart-temps, mais on retiendra surtout son agressivité vers le cercle. Plus particulièrement dans le 4e quart-temps.

« Je savais que je n’étais pas adroit, mais je voulais imposer ma volonté en étant agressif » a-t-il expliqué. « Que je mette mes tirs ou pas, je vais continuer de jouer comme ça, et mes coéquipiers croient en moi. Même si je ne le fais pas pour moi, j’essaie de faire le bon geste et le plus important, ça reste la victoire. »

Laisser passer l’orage du 3e quart-temps

À l’arrivée, Jayson Tatum signe un match plein avec 26 points, 9 passes et 6 rebonds. Son 9 sur 23 aux tirs est moyen, mais il a été adroit quand l’équipe en avait le plus besoin, et c’est le plus important.

Il fallait répondre au 3e quart-temps des Warriors, et c’est lui, avec l’aide d’un Grant Williams ou d’un Marcus Smart, qui a donné le dernier coup de collier.

« On est resté dans le coup. C’est une très grande équipe, et on savait qu’ils allaient faire une série. On savait qu’on n’avait pas bien réagi [dans le Game 2], et notre priorité était de bien commencer ce 3e quart-temps, avec davantage de rythme. Ils ont mis des tirs difficiles, mais on n’a pas baissé la tête et on a continué à jouer. »