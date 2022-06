Les Celtics résistent au 3e quart-temps des Warriors pour prendre le Game 3 !

Boston est entré dans le match comme on pouvait s’y attendre, porté par un TD Garden bouillant. Ils ont battu les Warriors à leur propre jeu en dominant la raquette (52-26), le rebond offensif (15-6), et les secondes chances (22-11). Malgré tout, un festival des « Splash Brothers » a permis aux Warriors d’y croire en troisième quart-temps avant que Marcus Smart et Jayson Tatum ne répondent avec autorité. Comme avant le Game 2, Golden State se retrouve donc dos au mur mais cette fois en terre ennemie et avec un Stephen Curry souffrant de la jambe gauche après un contact avec Al Horford en dernier quart-temps.

De retour sur leur parquet, les Celtics frappent fort d’entrée. Ils commencent le match à 3/4 à 3-points, en étant beaucoup plus disciplinés qu’au Game 2 sur leur spacing et le positionnement de chaque joueur pour faire payer la défense de Golden State. Boston cible également Stephen Curry en un-contre-un et dos au panier et ce dernier écope de deux fautes rapides. Dominés dans l’intensité mais aussi dans la concentration, les Warriors se précipitent en attaque et enchainent les erreurs en défense. Grâce à 17 points de Jaylen Brown, les Celtics comptent jusqu’à 15 points d’avance, avant que cinq points de Klay Thompson ne limitent la casse (33-22).

Le « Splash Brother » confirme son réveil en ajoutant sept points pour garder Golden State en embuscade mais la défense de Golden State continue de subir face aux drives incessants des Celtics. Si les Warriors aident, Boston punit de loin. S’ils n’aident pas, les C’s finissent au cercle. À l’image d’un Jayson Tatum qui sévit dans les deux secteurs, les Celtics confirment pour prendre 17 longueurs d’avance (56-39).

Deux lancers francs ratés d’Al Horford, un lay-up manqué de Jayson Tatum, et une balle perdue de Marcus Smart donnent cependant un 10-0 aux Warriors en 60 secondes grâce à deux tris primés de Klay Thompson et de Stephen Curry, et un dunk d’Andrew Wiggins (56-49). Un 2+1 de Derrick White permet toutefois à Boston de relever la tête. Ils bénéficient d’un ballon perdu de Draymond Green qui aurait dû garder les Warriors à -8, mais à la mi-temps, ce sont les Celtics qui gardent le momentum (68-56).

Les Warriors s’y prennent à deux fois mais domine encore le 3e quart-temps

Deux tirs primés de Stephen Curry ramènent Golden State à -8 et jettent un froid dans le TD Garden (72-64). Va-t-on assister à une nouvelle domination du 3e quart-temps par les Warriors ? Les hommes de Steve Kerr donnent cependant une nouvelle fois le bâton pour se faire battre. Stephen Curry fait sa 4e faute sur Marcus Smart à 3-points. Le meneur de Boston enchaine en provoquant une balle perdue et les Warriors oublient de se replier alors que Jaylen Brown file au dunk. Tout est à refaire pour Golden State (77-64).

Les Warriors ne baissent toutefois pas les bras. Leur défense hausse le ton et la main chaude de Stephen Curry devient bouillante. Le double MVP ajoute un troisième tir à 3-points, avec une faute flagrante en prime alors qu’Al Horford l’avait empêché d’atterrir proprement. Curry convertit le lancer franc et Golden State conserve la possession qui se termine par un nouveau tir primé, cette fois d’Otto Porter Jr. Dans la foulée, Curry fait encore mouche de loin pour terminer un 11-0 qui met les Warriors devant (83-82) ! Il faut alors un 3-point important de Marcus Smart pour stopper l’hémorragie avant que six points et deux passes décisives de Jayson Tatum ne redonnent de l’air aux Celtics (93-89).

Boston capitalise sur ce bon passage pour dicter sa loi lors des trois premières minutes du dernier quart-temps. Ils forcent trois pertes de balles, prennent deux rebonds offensifs, et la paire Smart – Tatum lance un 9-2 qui remet Golden State dans les cordes (102-91).

Les Warriors ne réussiront pas à se remettre dedans. Ils continuent de perdre des ballons face à la défense agressive de Boston et de laisser filer des rebonds offensifs. Alors que les Dubs se précipitent de nouveau, Jayson Tatum attaque lui le cercle de façon méticuleuse et les Celtics filent vers une victoire méritée. Ils reprennent donc l’avantage dans ces Finals et auront une occasion en or de faire le break vendredi au TD Garden !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston met enfin la pression sur le cercle adverse. Alors que les Celtics avaient terminé les deux premiers matchs de cette finale avec le plus petit nombre de point dans la raquette dans l’histoire des Finals, ils ont inversé la tendance pour démarrer ce troisième match. Poussés par leurs fans, Brown, Tatum et Smart ont attaqué le cercle sans relâche, prenant de vitesse des rotations défensives de Golden State trop approximatives. Boston a toutefois varié sa façon d’attaquer le cercle. Ils ont ciblé Stephen Curry poste bas, et ont été beaucoup plus agressifs que lors des deux premiers matchs au rebond offensif. À la mi-temps, Boston menait 32-16 dans la raquette, à 16/22 aux tirs, et comptaient 13 points sur leurs 8 rebonds offensifs. Cet assaut du cercle a également eu pour conséquence de procurer des tirs ouverts à 3-points pour Boston.

– Les « Splash Brothers » relancent le match. Tous les rivaux des Warriors ont eu l’occasion de voir Stephen Curry et Klay Thompson prendre feu sur le terrain, devant leurs fans. Boston n’a pas dérogé à la règle. Les deux pistoleros ont fait exploser la défense des Celtics en troisième quart-temps. C’est Curry qui a frappé en premier en marquant ses trois premières tentatives de loin, avant d’ajouter un tir à mi-distance et un quatrième banderille pour mettre les Warriors devant au score. Klay Thompson a pris son relai pour éviter que Boston ne recrée l’écart en fin de troisième quart temps. À eux deux, ils ont marqué 25 des 33 points de Golden State à 8/13 aux tirs, dont 6/9 à 3-points.

– Les Celtics répondent en patron. Après le 3-point de Stephen Curry qui avait mis les Warriors devant avec un peu moins de quatre minutes à jouer, les Celtics auraient pu imploser. Au contraire, ils ont relevé ce défi. Marcus Smart et Jayson Tatum ont non seulement stoppé l’hémorragie, mais ont également coupé le rythme de leur adversaire. Ils ont continué de plus belle en dernier quart-temps, marquant 16 des 23 points de leur équipe. Les Celtics ont également terminé la rencontre comme ils l’avaient débuté, avec beaucoup plus d’intensité, de détermination et de concentration que les Warriors. Alors que Golden State avait perdu 9 ballons lors des trois premiers quart-temps, ils en ont perdu 8 lors de la dernière période à cause de la pression défensive de Boston. Comme un symbole de cette volonté supplémentaire, les Celtics ont également pris 4 rebonds offensifs qui ont fait mal au moral de Golden State.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Le leader des Celtics a pris ses responsabilités en fin de troisième quart-temps et début de quatrième pour stopper le « momentum » des Warriors et donner la victoire à son équipe. Il a terminé avec 26 points, à 9/23 aux tirs, 9 passes décisives, 6 rebonds.

✅ Marcus Smart. Alors qu’il avait perdu 5 ballons lors des trois premiers quart-temps, Marcus Smart est venu épauler Tatum après le réveil des Warriors pour inverser la tendance. Il a fini avec 24 points, 7 rebonds, et 5 passes.

✅ Jaylen Brown. Comme lors du Game 2, il a donné le ton pour Boston. Il a marqué 22 de ses 27 points en première mi-temps et a été décisif en défense en fin de match. Il a également pris 9 rebonds et délivré 5 passes.

✅ Robert Williams. Toujours sur une jambe, le pivot des Celtics a été primordial cette nuit. Il a terminé meilleur rebondeur du match (10) et a réussi à mieux gérer le pick & roll face à Stephen Curry.

✅ Stephen Curry – Klay Thompson. Les « Splash Brothers » ont marqué 56 points à eux deux, dont 11 tirs primés, pour limiter la casse en première mi-temps, avant de faire leur effort en troisième quart-temps. Ils n’ont cependant marquer que 2 points en dernier quart-temps.

⛔ Draymond Green – Kevon Looney. La paire d’intérieurs de Golden State a été mis à mal toute la soirée. Kevon Looney n’a joué que 17 minutes et a perdu son duel avec Robert Williams, alors que Draymond Green a terminé avec 2 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes personnelles.

LA SUITE

Game 4 : dans la nuit de vendredi à samedi à Boston.