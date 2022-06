Touché au pied, Stephen Curry ne se voit pas rater le Game 4

À la bagarre pour le ballon, Stephen Curry a vu Al Horford lui tomber sur la jambe. De quoi faire grimacer le meneur, qui boitait après la rencontre, notamment au moment de rejoindre la tribune de la conférence de presse.

« Ça va aller » a-t-il tout de même rassuré face aux journalistes. « J’ai été bloqué. Il y a évidemment eu un peu de douleur, mais ça va aller. Je verrais comment je me sens demain, afin d’être prêt pour vendredi. C’est la même chose qu’à Denver, ou contre Boston en saison régulière, mais ce n’est pas aussi grave. »

Evidemment, le double MVP ne se voit pas rater le Game 4 décisif, surtout alors que son équipe est menée 2-1.

« C’est ce que j’ai ressenti (une élongation du pied) et on va voir comment ça réagit. Je n’ai pas grand-chose à dire de plus. Je n’ai pas la sensation que ça va me priver d’un match. Mais il va falloir profiter des 48 prochains heures afin d’être préparé au mieux ».

Du côté de Steve Kerr, Klay Thompson et Draymond Green, on avouait son inquiétude, et on croisait les doigts…

« Nous avons besoin de lui si nous voulons gagner cette série », confirmait ainsi l’autre « Splash Brother ». « Je sais que Steph va faire tout ce qui est en son pouvoir afin de jouer. J’espère vraiment qu’il va bien parce qu’il est notre identité, et sans lui, ce sera très difficile. » Déjà qu’avec lui, c’est très compliqué…