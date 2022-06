Jaylen Brown, le puncheur du 1er quart-temps

Trois matches, trois gros quart-temps. Jaylen Brown est un joueur de séries, et comme dans le Game 2, il a frappé dès l’entame de match. Il a même survolé ce premier quart-temps avec 17 points en 11 minutes ! Depuis 50 ans, seul Ray Allen, en 2010, avait inscrit 17 points dans un quart-temps d’une finale NBA pour les Celtics. C’est dire si la performance de Brown est exceptionnelle.

Au-delà des chiffres, c’est la manière. Que ce soit à 3-points ou sur contre-attaque, Brown a mis la défense sur les Warriors sur les talons par son agressivité. Si Boston a rapidement mené 10-2, c’est grâce à lui, et les Warriors attendront la fin du 3e quart-temps pour passer, brièvement, devant. Et quand on l’interroge sur son début de match canon, il n’y voit pas forcément la volonté de jouer plus vite.

« Ce n’était pas nécessairement un ajustement car c’est comme ça que je joue » répond-il. « J’ai le sentiment que je peux prendre le dessus sur n’importe quel défenseur devant moi. Le fait d’avoir un peu plus d’espace rend les choses plus faciles, dans la lecture du jeu. Chaque soir, je vais prendre le dessus sur mon défenseur. »

« Poser de bons écrans est tellement important dans un match comme celui-ci »

Après ce premier quart-temps de folie, Brown va laisser la main à Jayson Tatum et Marcus Smart. On le retrouvera dans le dernier quart-temps dans un rôle plus défensif avec un contre énorme sur Klay Thompson, et plus globalement un gros défi physique imposée aux deux Splash Brothers. Résultat, un festival de balles perdues chez les Warriors alors que les Celtics vont jouer juste.

« On devait juste faire plus attention au ballon, mais dans l’ensemble, ce sont les petits détails qui comptent. La pose d’écrans par exemple. On pourrait penser que c’est une partie du jeu que l’on néglige, mais poser de bons écrans est tellement important dans un match comme celui-ci. Ce sont les petites choses qui font la différence, et aujourd’hui nous avons eu une flopée de bons écrans et nous avons obtenu un tas de bons tirs. Nous devons continuer à faire ces petites choses ».

Le tout en ne rien précipitant. Pour Brown, c’est véritablement la clé dans cette série. Ne pas chercher à faire la course avec les Warriors. Il faut imposer son tempo. « Il faut prendre notre temps. On veut jouer vite sur transition, mais quand on se retrouve sur demi-terrain, il faut bien espacer le jeu, prendre notre temps pour trouver les joueurs démarqués et être prêts à faire du jeu. »